Соответствующее видео опубликовала женщина военного, Вероника Уэлч 12 ноября в своем инстаграмме. Пара была очень счастлива.
Ого Поймал обломок в сторону, – Олег Сенцов снова получил ранение на передовой
Олег Сенцов поздравил сына с днем рождения
Радостные родители поздравили своего Демьяна с первым годом жизни. На ролике видно, как они задувают свечу на праздничном торте младенца.
Папина сказка, мамина ласка. Любим нашего мальчика к солнцу и обратно. С днем рождения, Демичко, – написала женщина.
Что известно об супругах Сенцовых
- Летом режиссер и военный Олег Сенцов публиковал фото жены Вероники Уэлч в украинском стиле. Она была в народном наряде и массивном веночке. Он написал, что гордится своей женщиной. Сенцов добавил, что, несмотря на расстояние, их отношения становятся только крепче.
- Олег Сенцов женился на Веронике Вельч в июле 2022 года. Военный стал отцом в четвертый раз 4 декабря прошлого года. Его жена родила сына Демьяна в США. Там ребёнку предоставили украинское гражданство. Известно, что у Олега есть еще трое детей от предыдущего брака: дочь Алина (2002), Эмма (2021) и сын Владислав (2004).
- Несколько месяцев назад Вероника Вельч рассказывала нам, как изменился Олег за время полномасштабной войны и отметила. Тогда она сообщила, что за последний год виделась с Олегом только трижды.