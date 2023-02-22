В канун годовщины полномасштабного вторжения, 23 февраля, в Москве состоялся концерт-митинг на стадионе "Лужники". Заказный шабаш Путина посетило немало артистов, поддерживающих войну в Украине, сообщает 24 Канал.

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Как Газманов пытался проявить патриотичность

На концерте Кремля появился путинист и псевдопатриот Олег Газманов, который заявлял, что готов взять в руки автомат, но почему-то до сих пор бегает по Москве. Он уныло и глядя в пол спел "Господа офицеры". Но в сети заметили, что "патриотическое" исполнение не очень совпадает с выбором наряда артиста.

Так, вместо отечественных брендов Олег Газманов выбрал черный пуховик от Prada стоимостью около 4,6 тысячи долларов. Но чтобы не пойматься с поличным, путинист заклеил нагрудный карман с логотипом бренда и характерную красную ленту, частица которой виднеется на куртке.



Газманов заклеил лого / Скриншот с видео

В такой же конфуз недавно попал мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный – он заретушировал надпись Prada на такой же куртке. Это лишь свидетельствует о лицемерности пропагандистов, которые на самом деле не готовы поддерживать свою страну, хотя кричат об этом на каждом шагу.

Добавим, что путинисты часто очень невнимательно подбирают себе наряды. Так на интервью Юрию Дудя пропагандист и актер Оскар Кучера приперся в футболке украинского бренда (сейчас ее нет в наличии). Откровенный "патриот" рассказывал о поддержке российской армии и своей страны почему-то не в отечественных одеждах.

Напомним, Олег Газманов вместе с другими пропагандистами внесен в 8 пакет санкций Европейского союза против России из-за войны в Украине. Хотя артист не такой храбрец, когда находится за границей – на новогоднем корпоративе в Дубае он отказался отвечать на вопросы о войне.