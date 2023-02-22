В канун годовщины полномасштабного вторжения, 23 февраля, в Москве состоялся концерт-митинг на стадионе "Лужники". Заказный шабаш Путина посетило немало артистов, поддерживающих войну в Украине, сообщает 24 Канал.
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Как Газманов пытался проявить патриотичность
На концерте Кремля появился путинист и псевдопатриот Олег Газманов, который заявлял, что готов взять в руки автомат, но почему-то до сих пор бегает по Москве. Он уныло и глядя в пол спел "Господа офицеры". Но в сети заметили, что "патриотическое" исполнение не очень совпадает с выбором наряда артиста.
Так, вместо отечественных брендов Олег Газманов выбрал черный пуховик от Prada стоимостью около 4,6 тысячи долларов. Но чтобы не пойматься с поличным, путинист заклеил нагрудный карман с логотипом бренда и характерную красную ленту, частица которой виднеется на куртке.
Газманов заклеил лого / Скриншот с видео
В такой же конфуз недавно попал мэр подмосковного Дмитрова Илья Поночевный – он заретушировал надпись Prada на такой же куртке. Это лишь свидетельствует о лицемерности пропагандистов, которые на самом деле не готовы поддерживать свою страну, хотя кричат об этом на каждом шагу.
Напомним, Олег Газманов вместе с другими пропагандистами внесен в 8 пакет санкций Европейского союза против России из-за войны в Украине. Хотя артист не такой храбрец, когда находится за границей – на новогоднем корпоративе в Дубае он отказался отвечать на вопросы о войне.