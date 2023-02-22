За этим стоит пропагандист и так называемый военный корреспондент Аким Апачев из Мариуполя и малоизвестная исполнительница Дарья Фрей. Они умышленно сплагиатили название песни "Пливе кача", которой чтят память погибших героев Украины, и зачитали рэп, в котором обозвали "демонами" героев "Азовстали".

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На "шабаше" Путина спели по-украински о Мариуполе

На "Лужниках" Дарья Фрей затягивала циничный припев, который унижает защитников Мариуполя, а Аким Апачев выпрыгивал из штанов, взывая "слава русскому оружию". В его рэпе, кстати, есть строки, что украинский язык он забирает себе как трофей, и типичная кремлевская пропаганда о "Новороссии", иродах, и российском Крыме.

На "Лужниках" спели "Плывет кача" на украинском / Скриншот с видео

Напомним, в июле 2022 года эта парочка выпустила клип на "Плыве кача", в котором снялась на руинах "Азовстали" и с российскими триколорами на плечах. В видео также появились кадры разбомбленного Россией Мариуполя, передвижение Z-техники, моменты взрывов и последствия обстрелов. Его тоже показали на "Лужниках".