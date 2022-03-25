Оксимирон дал концерт в Лондоне, где засветился с Земфирой: сколько денег собрали для Украины

Российский рэпер Оксимирон не побоялся выступить против путинского режима и взялся собирать деньги для Украины. Он дал уже второй благотворительный концерт, на этот раз в Лондоне, где были Земфира и Гребенщиков. Они тоже против войны.

Серия благотворительных концертов Оксимирона Russians Against War стартовала 15 марта в Стамбуле. Там музыкант собрал для украинских беженцев 30 тысяч долларов. 24 марта в Лондоне удалось выручить еще больше. Вероятно, потому, что вместе с ним на сцену вышел лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.

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Оксимирон и Гребенщиков выступил в Лондоне в поддержку Украины

Звезда 80-х и нулевых "разбавил" концертную программу песнями "Истребитель", "Псалом 151", "Фикус религиозный", "Город золотой". Тогда как Земфира поддерживала Оксимирона в зале и гримёрке. Втроем звезды сделали фото, которые подписали в своих инстаграмах – "Русские против войны".

Судя по трансляции, в Лондоне рэперу задонатили 53 тысячи долларов – более 1,5 миллиона гривен. Так, беженцам из Украины достанется уже 83 тысячи долларов.

Оксимирон с Земфирой и Борисом Гребенщиковым / Фото из инстаграме рэпера

Оксимирон с Земфирой и Борисом Гребенщиковым / Фото из инстаграме певицы

Что известно о позиции Земфиры и Бориса Гребенщикова

В первый день войны, 24 февраля, Земфира выступила против войны в Украине – опубликовала картинку с надписью "Нет войне", а в начале марта вылетела из России с близкой подругой Ренатой Литвиновой.

выступила против войны в Украине – опубликовала картинку с надписью "Нет войне", а в начале марта вылетела из России с близкой подругой Ренатой Литвиновой. Позже, 17 марта, Земфира удалила с ютуба все видео, кроме двух: кавера на хит "Океана Ельзи" – "Відпусти", новую запись на песню "Не стріляйте".

удалила с ютуба все видео, кроме двух: кавера на хит "Океана Ельзи" – "Відпусти", новую запись на песню "Не стріляйте". Солист группы "Аквариум" Борис Гребенщиков 28 февраля сказал: "Война между Россией и Украиной – это безумие. Люди, развязавшие ее, – позор России". Вероятно, поэтому он попал в список "неугодных" артистов".