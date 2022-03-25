Серия благотворительных концертов Оксимирона Russians Against War стартовала 15 марта в Стамбуле. Там музыкант собрал для украинских беженцев 30 тысяч долларов. 24 марта в Лондоне удалось выручить еще больше. Вероятно, потому, что вместе с ним на сцену вышел лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков.

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Оксимирон и Гребенщиков выступил в Лондоне в поддержку Украины

Звезда 80-х и нулевых "разбавил" концертную программу песнями "Истребитель", "Псалом 151", "Фикус религиозный", "Город золотой". Тогда как Земфира поддерживала Оксимирона в зале и гримёрке. Втроем звезды сделали фото, которые подписали в своих инстаграмах – "Русские против войны" .

Судя по трансляции, в Лондоне рэперу задонатили 53 тысячи долларов – более 1,5 миллиона гривен. Так, беженцам из Украины достанется уже 83 тысячи долларов.

Оксимирон с Земфирой и Борисом Гребенщиковым / Фото из инстаграме рэпера

Оксимирон с Земфирой и Борисом Гребенщиковым / Фото из инстаграме певицы

Напомним, Оксимирон устраивает по миру антивоенные концерты , потому что хочет показать, что "есть десятки миллионов россиян, которые категорически не согласны с этой войной". В России такие выступления невозможны, ведь там "тотальная цензура".

Что известно о позиции Земфиры и Бориса Гребенщикова