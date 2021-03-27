Жена кума Путина Оксана Марченко стала бабушкой. У ее сына от первого брака Богдана и невестки Екатерины родился первенец. Мальчика в честь дедушки назвали Виктором. Одиозная телеведущая уже успела показать первые фото малыша.

О пополнении в семье скандальная Оксана Марченко объявила в социальных сетях. Она поделилась, что мальчик родился поздно вечером 26 марта, а родители выбрали для него имя Виктор, как у дедушки.

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Поздно вечером у Богдана и Катюши родился замечательный мальчик! У меня соответственно – внук! Добро пожаловать в мир, Виктор – победитель. Да, малыша назвали в честь дедушки,

– написала Оксана Марченко.



Оксана Марченко с внуком / Фото Instagram / @oksana.marchenko.official



Внук Оксаны Марченко / Фото Instagram / @oksana.marchenko.official

Жена 24-летнего Богдана Марченко рожала в частной больнице Киева ISIDA, роды в которой стоят от 52 тысяч гривен. Малыш появился на свет с весом 2,7 килограмма и ростом 50 сантиметров. Судя по сторис в инстаграме, новоиспеченная мама Екатерина Марченко сейчас находится под наблюдением медиков в роддоме, где ее засыпали роскошными букетами цветов.

Напомним, Богдан и Екатерина поженились 10 октября прошлого года. На свадьбе сына Марченко выступил украинский и российский бомонд – Олег Винник, группа "Время и Стекло", Верка Сердючка, Макс Барских, Григорий Решетник, Светлана Лобода и дуэт "Кролики", который попал в базу "Миротворца".

Добавим, в начале февраля Оксана Марченко и сама загремела в базу "Миротворца" за поддержку террористов, участие в пропагандистских мероприятиях России и незаконную деятельность в оккупированном Крыму. Через несколько дней на все ее имущество наложили санкции.