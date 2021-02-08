Жена депутата Виктора Медведчука ведущая Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец". Причиной такого решения называют поддержку террористов, участие в пропагандистских мероприятиях России и незаконную деятельность в оккупированном Крыму.

Информация появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, 8 февраля. Авторы публикации отмечают, что Оксану Марченко внесли в базу из-за отрицания российской агрессии и попытках легализации оккупации Крыма.

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"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – говорится в источнике.

В публикации отметили, что Оксана Марченко вела незаконную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму, принимала участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров. Телеведущую назвали "противницей независимости украинского православия от подконтрольной России".

На сайте "Миротворца" разместили и многочисленные свидетельства причастности Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в деятельности многих компаний, которые занимаются сельским хозяйством в России и на оккупированных агрессором территориях Украины. В украинском реестре юридических лиц таких фирм нет, зато есть в российских документах.



Оксана Марченко с мужем Виктором Медведчуком / Фото из инстаграма

Добавим, в публикации разместили фрагменты интервью Оксаны Марченко, в котором она не стала называть события на Востоке Украины войной и отметила, что нет разницы в том, с какой стороны стреляют.

"Какая сейчас разница, как называть то, что происходит на Востоке Украины, если гибнут люди, если украинцы не вместе? Люди разделены, семьи разделены, и продолжаются боевые действия. Какая разница, с какой стороны стреляют? Если разрушаются дома. Страдают граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения", – высказалась телеведущая.