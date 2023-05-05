В переводе на украинский язык пластинка Джамалы так и называется – Крым. В ней ожило крымскотатарское фольклорное наследие, ведь песни искали от Керчи до Акьяра, от Ялты до Джанкоя.

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Джамала выпустила альбом крымскотатарских песен

Интересно, что к работе над Qirim приобщилось более 80 музыкантов, а сам проект формировался десятилетиями. В начале полномасштабного вторжения России, когда альбом уже сводили, его судьба была под вопросом – он остался под обстрелами в Киевской области. То есть пластинка могла никогда не увидеть мир.

Борьба за правду никогда не была простым делом. Наверное, именно поэтому работа над Qırım длилась годы моей жизни. Этим альбомом я воплотила свою великую мечту – показать всему миру, что, несмотря на любые попытки переписать историю Крыма, мы не дадим забыть правду. А ведь она кроется именно в фольклоре, в этих невероятных сюжетных линиях, которые раскрывают перед нами дневники Qırım,

– прокомментировала сама Джамала.

Примечательно, что презентация альбома состоится 5 мая в Национальной опере в Киеве совместно с Национальным симфоническим оркестром Украины. Потом пластинка впервые прозвучит вживую в Ливерпуле, с радиооркестром BBC Philharmonic Orchestra. Это произойдет 11 мая перед показом второго полуфинала Евровидения-2023.