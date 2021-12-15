Оказался в ловушке, – Бен Аффлек назвал неожиданную причину своей алкогольной зависимости
Источник:SiriusXM
Американский актер и режиссер Бен Аффлек неожиданно заговорил о своем предыдущем браке с Дженнифер Гарнер. Он рассказал, что именно этот союз стал причиной алкогольной зависимости.
Бен Аффлек стал гостем программы "Шоу Говарда Стена". Там актер и режиссер рассказал о супружеской жизни с Дженнифер Гарнер и своем пристрастии к алкоголю.
Читайте также Муж Виктории Бекхэм сходил на рождественскую ярмарку вместе с детьми: яркие кадры из Лондона
Бен Аффлек о браке с Гарнер
По словам знаменитости, брак с Дженнифер Гарнер в какой-то момент перестал приносить ему счастье и удовольствие. Именно из-за этого он якобы начал выпивать.
Я начал пить потому, что оказался в ловушке... Я думал – не могу уйти из-за своих детей, но я недоволен, что мне делать? Я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, что не стало решением проблемы. Наш брак разрушился, мы не могли его спасти,
– подчеркнул актер.
Он добавил, что пытался восстановить отношения с бывшей женой и вернуть чувства. Но все было напрасно.
"Вот какая мысль пришла ко мне ... моя ответственность перед детьми – это самая большая ответственность, которую я несу, поэтому я не собираюсь делать что-либо болезненное или разрушительное для них. При этом я знаю, что мои поступки и слова сильно влияют на детей", – поделился Бен Аффлек.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото Getty Images
Брак Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер
- На съемках фильмов Бен Афлек и Дженнифер Гарнер подружились. В 2004 году их отношения стали более серьезными и переросли в романтические. Через год они поженились.
- В браке у пары родилось 3 детей: Вайолет Энн Аффлек, Серафина Роуз Элизабет Аффлек и Сэмюэль Гарнер Аффлек.
- В 2015 году знаменитости объявили о разрыве брака. Однако официально они расстались лишь через 3 года после этого. Ранее Бен Аффлек рассказывал, что именно его алкоголизм был причиной развода. Сейчас бывшие сохранили хорошие отношения: они видятся и поддерживают друг друга, а актер проходит регулярную терапию.