Оказался в ловушке, – Бен Аффлек назвал неожиданную причину своей алкогольной зависимости

Американский актер и режиссер Бен Аффлек неожиданно заговорил о своем предыдущем браке с Дженнифер Гарнер. Он рассказал, что именно этот союз стал причиной алкогольной зависимости.

Бен Аффлек стал гостем программы "Шоу Говарда Стена". Там актер и режиссер рассказал о супружеской жизни с Дженнифер Гарнер и своем пристрастии к алкоголю.

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Бен Аффлек о браке с Гарнер

По словам знаменитости, брак с Дженнифер Гарнер в какой-то момент перестал приносить ему счастье и удовольствие. Именно из-за этого он якобы начал выпивать.

Я начал пить потому, что оказался в ловушке... Я думал – не могу уйти из-за своих детей, но я недоволен, что мне делать? Я выпил бутылку виски и заснул на кушетке, что не стало решением проблемы. Наш брак разрушился, мы не могли его спасти,

– подчеркнул актер.

Он добавил, что пытался восстановить отношения с бывшей женой и вернуть чувства. Но все было напрасно.

"Вот какая мысль пришла ко мне ... моя ответственность перед детьми – это самая большая ответственность, которую я несу, поэтому я не собираюсь делать что-либо болезненное или разрушительное для них. При этом я знаю, что мои поступки и слова сильно влияют на детей", – поделился Бен Аффлек.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото Getty Images

Брак Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер