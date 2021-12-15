Бен Аффлек став гостем програми "Шоу Говарда Стена". Там актор і режисер розповів про подружнє життя з Дженніфер Гарнер та свою пристрасть до алкоголю.

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Бен Аффлек про шлюб з Гарнер

За словами знаменитості, шлюб з Дженніфер Гарнер у якийсь момент перестав приносити йому щастя і задоволення. Саме через це він нібито почав випивати.

Я почав пити тому, що опинився в пастці... Я думав – не можу піти через своїх дітей, але я незадоволений, що мені робити? Я випив пляшку віскі й заснув на кушетці, що не стало вирішенням проблеми. Наш шлюб зруйнувався, ми не могли його врятувати,

– підкреслив актор.

Він додав, що намагався відновити стосунки з колишньою дружиною та повернути почуття. Але все було марно.

"Ось яка думка прийшла до мене… Моя відповідальність перед дітьми – це найбільша відповідальність, яку я несу, тому я не збираюся робити що-небудь болюче або руйнівне для них. При цьому я знаю, що мої вчинки та слова сильно впливають на дітей", – поділився Бен Аффлек.



Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / Фото Getty Images

Шлюб Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер