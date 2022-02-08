На мероприятие первая леди Украины пришла с президентом Владимиром Зеленским, сообщает 24 канал. Для конференции она выбрала стильный casual-образ синего цвета – классический костюм с брюками-клешом и удлиненным жакетом, а также белую футболку под низ. Ее образ завершали белые кроссовки, которые она часто надевает на официальные события.

Читайте также Смартфоны для всех: Владимир Зеленский анонсировал новую услугу для украинцев

Первая леди Украины на конференции Дии / Скриншот по видео

Первая леди Украины на конференции Дии / Скриншот по видео

Елена Зеленская о Дие

Женщина призналась, что она, как и миллионы ее сограждан, пользуется Дией. Она гордится, что именно в Украине был создан и работает такой "крутой продукт".

Это не просто сервис, это действительно шаг в будущее и этим нельзя не гордиться, это не может не нравиться. И мне нравится инноваторство, мне нравится удобство, мне нравится само название. Оно действительно четкое, потому что благодаря действию наши сограждане получили свободу действий. Там, где раньше были скучные очереди, дни ожидания, визиты в инстанции, куча потерянного времени,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Она отметила, что самое главное в приложении считает возможность пользоваться государственными услугами в один клик. По ее мнению, это шаг к обществу равных возможностей, где комфортно каждому.

"Это то, что мы стремимся, где называем государством без барьеров. Где нет предубеждений и гендерных и возрастных ограничений, ограничений по состоянию здоровья. Сейчас мы внедряем безбарьерность на всех уровнях: от строительства пандусов до доступа к рабочим местам. И действительно необходимо, чтобы безбарьерность воплощалась и на цифровом уровне".

Елена Зеленская в синем костюме / Скриншот с видео

​К теме Украинцы могут изменить место регистрации в приложении "Дия": как работает услуга

Дия Безбарьерность

Первая леди вспомнила о запущенном ранее разделе Дии "Бизнес без барьеров". Теперь же она объявила о запуске еще одного специального раздела Дия. Безбарьерность, который запустят в марте 2022 года. Его готовит команда Минцифры, ОО "Безбарьерность" при поддержке Программы ООН.

Мы бы очень хотели, чтобы Дия. Безбарьерность стала мостиком, пандусом между офлайн и онлайн-государственными услугами для тех, кто в этом нуждается. Так Дия станет еще более действенной,

– подчеркнула Зеленская.

Елена Зеленская представила раздел Дия. Безбарьерность / Скриншот с видео

Призвание раздела – упростить коммуникацию государства пожилыми людьми, людьми с инвалидностью, для всех групп населения, для которых госуслуги не всегда были удобными, дружественными.

В нем пользователи смогут узнать: