Ирландский виолончелист покорил исполнением песни "Ой у вишневому саду": невероятное видео

Виолончелист из Ирландии Патрик Декстер продемонстрировал поддержку Украине трогательным видео. Он увлек невероятным исполнением песни "Ой у вишневому саду".

Ирландский виолончелист Патрик Декстер опубликовал захватившее сеть видео, а особенно украинских поклонников. Он исполнил на виолончеле украинскую народную песню "Ой у вишневому саду".

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Патрик Декстер заиграл "Ой у вишневом саду"

Музыкант сообщил, что украинская песня раздалась на западном побережье Ирландии. Он поделился, что так хотел продемонстрировать поддержку украинцам.

Невероятная честь быть примером того, как поддержка Украины тянется в самые дальние уголки Европы,

– написал артист.

"Ой у вишневому саду" на виолончели: видео

Иностранные и украинские поклонники в восторге от исполнения:

"Спасибо за ваше чувственное исполнение украинской народной песни. Для меня она особенная: мне ее пела мама вместо колыбельной все детство. Но я не видела свою маму уже больше года, она пережила 10 месяцев оккупации и ежедневных допросов";

"Невероятно. Это одна из моих любимых песен";

"Аж сердце защемило от вашей красивой и эмоциональной игры. Спасибо";

"Спасибо! Вы очень хорошо играете, эту позднюю знает каждый украинец, она звучала и будет звучать в каждом украинском доме. А ваша игра – одна из лучших прочтений этой композиции";

"Поздравление с Украиной! Замечательное исполнение".

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