О поддержке Украины на французском телеканале TV5 Monde рассказали в министерстве культуры и информационной политики. В твиттере опубликовали видео, как 79-летняя Катрин Денев проникновенно читает стихотворение Леси Украинки "Надежда" на фоне нашего сине-желтого флага.

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Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки

Известная на весь мир французская киноактриса выбрала для декламирования первое стихотворение Леси Украинки "Надежда". Она написала его в 1880 году, когда узнала, что ее тетю Елену Косач выслали в Сибирь за участие в революционном движении.

В поэзии есть такие строки: "Ни судьбы, ни воли у меня нет, осталась только надежда одна. Надежда вернуться еще раз на Украину, еще раз взглянуть на родную страну". В исполнении Катрин Денев они прозвучали на французском.

Всемирно известная французская актриса Катрин Денев в эфире канала TV5 Monde зачитала стихотворение Леси Украинки "Надежда" на французском,

– прокомментировали в Минкульте.

Ален Делон продекламировал "Завещание" Шевченко

В программе "Лицом к Украине" принял участие звезда фильма "На ярком солнце" Ален Делон, чье имя стало символом мужской красоты. Он зачитал "Завещание" Тараса Шевченко на французском языке.

Напомним, Катрин Денев поддержала Украину еще на Венецианском кинофестивале в сентябре 2022 года. Она появилась в рубашке с сине-желтым значком, но от комментариев о войне России с Украиной отказалась. "Я не хочу высказываться, потому что все становится хуже и хуже. Мой ум и мой дух с ними каждый день, но я не буду делать никаких заявлений", – сказала звезда кино на пресс-конференции.

Кстати, в июле 2019 года Катрин Денев прилетала в Украину на Одесский международный кинофестиваль