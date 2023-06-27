Угрожали и ждали под домом: 4 украинских звезды, которых преследовали поклонники

Популярность – это не всегда только хорошее, иногда это может создавать опасность. Многие звезды столкнулись со слишком упорными или даже агрессивными поклонниками. Ниже читайте о 4 знаменитостях, которых преследовали.

Некоторые звезды рассказывают, как фанаты подстерегают их под их домами, пишут в соцсетях или даже угрожают. 24 Канал составил подборку известных украинцев, которых преследовали фанаты.

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Злата Огневич

Певицу три года преследовал мужчина. Зовут его Вадим Лебедев, он угрожал артистке и даже говорил, что убьет ее отца.

Если еще раз увижу по телевизору, я тебя завалю или папу. Ты поняла меня? Ты чего ерундой занимаешься? Передавай кому хочешь, ты же знаешь, чем все кончится. Кого ты пугаешь?

– говорил он ей.

Огневич написала заявление в полицию, и там начали рассматривать дело против мужчины, однако процесс затянулся.

На днях Злата рассказала, что у нее появился уже другой поклонник. Муж приходит к ней под дом, просит встречи и приносит цветы. "Мне это все неприятно, но я надеюсь, что он не так агрессивен", – сказала она.

Но впоследствии навязчивый поклонник смог получить номер ее мобильного. Преследователь тщательно следит за ее жизнью и не стесняется звонить по телефону с предложениями. Кроме того, он постоянно выпрашивает у консьержа, дома ли она и когда вернется.



Злата Огневич рассказала о поклоннике / Фото с ее инстаграмма

Jerry Heil

Певица Яна Шемаева также столкнулась с преследователем. Ей пишет поклонник из России. До полномасштабной войны он даже приезжал из Иркутска во Львов на фан-встречу.



Jerry Heil / Фото с ее инстаграммы

Кроме того, он больше года писал ей непристойность сексуального характера. А потом этот мужчина добрался до преподавателя певицы, представившись как "ваша тень".

Он написал моему преподавателю. Накручивает и скручивает мне подписки во всех соцсетях. До войны из Иркутска приехал во Львов. Наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась.

– рассказала Jerry Heil.

Кристина Соловий

Жертвой надоедливого поклонника стала и певица Кристина Соловий. Несколько лет назад харьковчанин блокировал бронирование билетов на ее концерты, тем самым срывая их.



Кристина Соловий / Фото с ее инстаграммы

Он даже атаковал ее соцсети – писал под каждым постом угрозы, которые побьют людей, которые придут на ее концерт.

Он говорил, что я лицемерна, несправедлива, лжива, что знает, где я живу и какую-то информацию обо мне… Говорил, что будет это делать через других людей,

– рассказывала Кристина.

В 2020 году киберполиция задержала злоумышленника. Ему угрожало 6 лет заключения, но чем это закончилось – неизвестно.

Слава Каминская

В 2019 году певицу Славу Каминскую также преследовал некий мужчина.



Слава Каминская / Фото с ее инстаграммы

По ее словам, у него были признаки психического расстройства. В частности, мужчина заявлял, что у них есть общие дети, а также то, что он скрывается от него в другом виде. Артистка написала заявление в полицию.

К слову, на днях Светлана Лобода попала в скандал после позорного поступка по поводу 16-летней Дарьи Вдовенко. Украинцы начали шутить и высмеивать певицу. Похоже, что жесткая критика повлияла на Лободу – она снова извинилась.