Очень странные ее упреки – на премии YUNA-2022 ответили возмущенной Тине Кароль

На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг музыкальной премии YUNA-2022. Тина Кароль обиделась, что ее обделили вниманием и номинировали только в одной категории. В оргкомитете ответили на претензии певицы.

Соучредитель и генпродюсер YUNA Павел Шилько признался, что публичная обида Тины Кароль его откровенно удивила. Он шокирован, что, по мнению артистки, премия преуменьшает ее музыкальные достижения.

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Почему Тина Кароль только в одной номинации YUNA-2022

Именитый продюсер отметил, что за всю карьеру Тина Кароль получила шесть статуэток, а на церемонии награждения YUNA-2021 ей досталась самая престижная награда – "За особые достижения в музыке".

Мне очень странно было увидеть ее упреки в дефиците внимания со стороны нашей премии. Кроме того, ее попадание в номинацию "Лучшая исполнительница" – это признание той большой работы, которую она проделала за 2021 год,

– признался Павел Шилько.

Он также прокомментировал номинацию "Лучшее концертное шоу", вокруг которой разгорелось больше всего дискуссий. Павел Шилько объяснил, что под эту категорию подпадают только шоу, которые были представлены вне фестивалей и на которые продавали билеты. Это якобы прописано в регламенте музыкальной премии.

"Шоу Тины было частью фестиваля Atlas Weekend и проходило в бесплатный день, поэтому согласно нашим правилам не может претендовать на победу в этой номинации", – заявил генпродюсер YUNA.

Тина Кароль со статуэткой YUNA / Фото Viva

Как Тина Кароль возмущалась на YUNA-2022

, что продюсер Олег Боднарчук публично вступился за Тину Кароль именно из-за номинации "Лучшее концертное шоу". Он признался, что певица достойна места в этой категории больше, чем Макс Барских и Надя Дорофеева.

После объявления номинантов YUNA-2022 Тина Кароль пожаловалась на музыкальную премию. Она опубликовала коллаж со всеми достижениями за 2021 год – тремя альбомами, двумя шоу и клипами, набравшими миллионы на ютубе.

"Ну не заметить это было просто невозможно. Творчество вне номинации", – добавила артистка.