Очень романтично, – Alyona Alyona впервые призналась, как любимый предложил ей встречаться

Более полугода Alyona Alyona скрывала своего бойфренда, а после разоблачения его журналистами наконец заговорила об отношениях. Реперка призналась, что Денис предложил ей встречаться в День святого Валентина.

О новом романе Alyona Alyona объявила в День всех влюбленных, 14 февраля 2021 года. Как выяснилось, произошло это сразу же после того, как начинающий блогер Денис предложил ей встречаться. По словам звезды, он сделал это очень романтично.

Интересно Григорий Решетник намекнул, что Злата Огневич вернулась к другому финалисту: интригующее фото

"Мне было очень приятно, потому что в последнее время люди перестали предлагать друг другу встречаться. Все обычно просто сходятся. Это было очень романтично", – призналась реперка.

Как Alyona Alyona начала встречаться с любимым

Парень оставил у кровати любимой мягкую игрушку и огромный Kinder Surprise. Сначала Alyona Alyona расценила это как банальный подарок на День святого Валентина, ведь десерт ожидала только после обеда. Как выяснилось, внутрь Денис положил их совместное фото, жвачки Love is, сердечки и записку со словами "Будь моей".

Это было очень приятно и неожиданно. Я до обеда этого ждала, и тут оно появилось. Оказалось, что Денис мой очень большой романтик,

– поделилась Alyona Alyona.

Alyona Alyona о том, как начала встречаться с бойфрендом / Видео с инстаграм-сторис рэпперши

К слову, за последние десять месяцев отношения Alyona Alyona с Денисом вышли на новый уровень: