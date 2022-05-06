Очень классно высказал свою позицию, – Андрей Бедняков о Максиме Галкине и войне

Российский юморист Максим Галкин с первых дней вторжения России на территорию Украины выступает против войны. Ведущий Андрей Бедняков положительно оценил такую позицию Галкина.

Сейчас Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, поскольку из-за того, что он против войны, в России теперь семье не рады.

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Андрей Бедняков о позиции Максима Галкина

Телеведущий отметил, что он шокирован тем, что Галкин открыто выступил против войны: "Он прямо и классно сказал свою позицию". Однако Слава Демин поинтересовался, не поздно ли Галкин высказался.

Я не хочу, чтобы сейчас все начали считать дни, когда он это сделал: поздно или рано. Он высказался и сделал это не последним. С первых дней начал, потом разложил все по полкам. Молодец, браво,

– сказал Бедняков.

Интервью Андрея Беднякова: смотрите видео онлайн

Максим Галкин и война в Украине: позиция артиста