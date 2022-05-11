Очень хочу домой, – Позитив признался, когда вернется в Киев, где не был целых два месяца

Позитива хоть и предупреждали о нападении России, но из Киева он уехал только после начала войны. Сейчас он вместе с мамой в Хмельницкой области и в Киев не спешит. На Западе он успевает и волонтерить, и музыкой заниматься.

Киевщину освободили от российских оккупантов еще 2 апреля, однако власти призвали не возвращаться хотя бы до 9 мая. Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не спешит и сейчас, хотя очень соскучился по дому.

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Когда Позитив вернется в Киев

Я уже 2 месяца в Хмельницкой области, очень хочу домой, но пока не планирую. Слушаюсь нашего мэра Виталия Кличко, который призывает пока не возвращаться в Киев,

– заявил артист в интервью 24 каналу.

Он добавил, что его жизнь в Каменец-Подольском ничем не отличалась бы от киевской. На Западе Украины он тоже занимается музыкой и волонтерит.

"По волонтерству, насколько мне известно, в столице с этим все хорошо. Поскольку в Каменце-Подольском много вынужденных переселенцев, детей, то наша акция "Дети-Детям" будет продолжаться", – добавил Позитив.

в рамках инициативы "Дети-Детям" певец осуществил мечту девочки Алисы из Сум – подарил синтезатор. Кроме того, он много времени проводит с детьми-переселенцами – устраивает танцевальные мастер-классы, развлекательные программы, приглашает аниматоров и психологов.

По поводу музыки – Позитив недавно выпустил свой первый сольный трек после распада группы "Время и Стекло". Артист решил посвятить песню событиям войны в Украине, в частности, "всем конченым". Позитив высмеял российских блоггеров и "инфлюэнсеров", которые плачут из-за наложенных на Россию санкций, но не хотят противостоять нынешнему путинскому режиму в своей стране.

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