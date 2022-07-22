ROXOLANA представила трек "Не бойся" через неделю после обстрела Винницы
Источник:ютуб ROXOLANA
Украинская певица ROXOLANA неделю назад потеряла участника своей команды из-за обстрела Винницы. Уже через неделю она представила новый трек.
Украинская певица ROXOLANA призналась, что из-за обстрела Винницы ее жизнь разделилась на до и после. Но она взяла себя в руки и выпустила новую песню
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ROXOLANA представила песню
Певица выпустила трек "Не бойся", но лаконичный лайв-клип на него, снятый на фоне неба. Она рассказала, как чуть не опустила руки после жутких обстрелов.
14 июля жизнь снова разделилась на до и после. После теракта в Виннице, где погиб наш Женя, я не понимала, как дальше петь. Каждый член нашей команды не понимал, как продолжать свое дело,
– призналась ROXOLANA.
"Каждый день мы теряем родных, близких, друзей и собратьев. В такие моменты сердце разрывается, хочется опустить руки и остановиться. Но это именно то, чего хочет россия, когда выпускает свои ракеты. Чтобы мы все боялись. Чтобы мы все остановились. Чтобы мы все остановились, умерли изнутри. В такие моменты нужно помнить, что мы не одиноки. Не нужно бояться. Мы все вместе, бок о бок, поднимаемся и идем вперед, где будет наша победа, мир и жизнь", – добавила звезда.
ROXOLANA – Не бойся: смотрите видео онлайн
Под видео также рассказали, что эта песня ROXOLANA написала еще в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину, но тогда так и не решилась ее выпустить.
По словам ROXOLANA, ей казалось, что в такие трудные времена люди нуждаются в более бодрящих и жизнерадостных композициях. Но ракетный обстрел Винницы изменил ее отношение к собственной песне,
– добавили под роликом.
Обстрел Винницы и потеря ROXOLANA
- 14 июля россияне нанесли ракетный удар на Винницу, в результате которого пострадали гражданские люди. В тот день в городе выступила певица ROXOLANA. Члены ее команды на время прилета, к сожалению, уже были там.
- "Они приехали в Винницу, только припарковали машину в центре возле площади. Кто-то вышел из машины, кто-то еще был в машине. Буквально в эти секунды начались обстрелы, там были три ракеты. Ребята разбежались – судьба так свела, что кто-то отпрыгнул в одну сторону и спасся, кто-то в другую и не спасся. Я вообще не знаю, как они все выжили, потому что воронка была в семи шагах от них всех".
- Участник команды Евгений скончался в больнице от полученных ранений. Другой участник, Андрей, на следующий день пришел в себя. Впрочем, он еще реабилитируется.
- ROXOLANA отменила все последующие концерты в рамках благотворительного тура "Держись" – в Хмельницком, Тернополе, Житомире.