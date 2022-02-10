Обрученная Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально развелись

Американские актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин наконец-то развелись. Бракоразрывный процесс длился около 3 лет.

Издание TMZ сообщило о том, что судья подписал документы о разводе между Меган Фокс и Брайаном Остином Грином. Бывшие супруги пришли к согласию по поводу всех нюансов.

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Меган Фокс и Брайан Остин Грин развелись

Знаменитости договорились об общем праве опеки над их тремя детьми: 9-летним Ноа, 7-летним Боди и 5-летним Джорни.

Также из документов стало известно, что актеры не подписывали брачный договор. Поэтому все их совместно нажитое имущество будет разделено поровну на двоих. Также Меган официально вернула себе фамилию Фокс, потому что раньше юридически она имела фамилию бывшего мужа.

Что известно об отношениях и разводах Меган Фокс и Брайана Остина Грина