Обращаясь к лидерам в Глазго: Елизавета II отдала дань уважения покойному мужу

Британская королева Елизавета II из-за рекомендаций врачей вынуждена была отменить визит в Глазго, где продолжается климатический саммит. От ее имени отправились представители королевской семьи и премьер-министр Борис Джонсон. Впрочем, для мировых лидеров Елизавета II записала видеообращение.

В своей личной речи 95-летняя королева отдала трогательную дань уважения своему сыну Чарльзу и внуку Уильяму, а также покойному мужу принцу Филиппу, который умер весной 2021 года.

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Влияние окружающей среды на человеческий прогресс было проблемой, близкой сердцу моего дорогого покойного мужа,

– отметила в своем видео Елизавета II и упоминанием добавила, что "никто не будет жить вечно".

Знаки внимания принцу Филиппу

Одной из особенностей видеообращения Елизаветы II стала брошь на салатовом платье королевы в форме бабочки. Брошь-бабочка была подарком от графини Онслоу принцессе Елизавете и принцу Филиппу в день их свадьбы в 1947 году. Украшение прекрасно гармонировало с образом королевы, которая также надела свои любимые украшения из жемчужин.

Еще один важным элементом видео, которое разглядели журналисты и лидеры экосаммита COP26, стала фотография на столе позади Ее Величества. На ней изображен счастливый и молодой принц Филипп, вокруг которого летают тысячи бабочек в солнечный день. Что интересно, в мексиканской культуре эти бабочки являются "душами мертвых", поэтому их часто вспоминают в День мертвых 1 ноября.

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Значение бабочек

По словам королевского биографа Анджелы Левин, бабочки из фотографий должны "передавать сообщения от умерших, что с ними все в порядке и что они просто живут в другом царстве".

Возможно, она говорит нам, что смиряется с тем фактом, что ее не будет вечно. Она духовная и религиозная женщина. Возможно, она готова продолжить свою роль, но понимает, что стареет,

– добавила эксперт.

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