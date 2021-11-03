Обращаясь к лидерам в Глазго: Елизавета II отдала дань уважения покойному мужу
Источник:Metro
Британская королева Елизавета II из-за рекомендаций врачей вынуждена была отменить визит в Глазго, где продолжается климатический саммит. От ее имени отправились представители королевской семьи и премьер-министр Борис Джонсон. Впрочем, для мировых лидеров Елизавета II записала видеообращение.
В своей личной речи 95-летняя королева отдала трогательную дань уважения своему сыну Чарльзу и внуку Уильяму, а также покойному мужу принцу Филиппу, который умер весной 2021 года.
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Влияние окружающей среды на человеческий прогресс было проблемой, близкой сердцу моего дорогого покойного мужа,
– отметила в своем видео Елизавета II и упоминанием добавила, что "никто не будет жить вечно".
Знаки внимания принцу Филиппу
Одной из особенностей видеообращения Елизаветы II стала брошь на салатовом платье королевы в форме бабочки. Брошь-бабочка была подарком от графини Онслоу принцессе Елизавете и принцу Филиппу в день их свадьбы в 1947 году. Украшение прекрасно гармонировало с образом королевы, которая также надела свои любимые украшения из жемчужин.
Еще один важным элементом видео, которое разглядели журналисты и лидеры экосаммита COP26, стала фотография на столе позади Ее Величества. На ней изображен счастливый и молодой принц Филипп, вокруг которого летают тысячи бабочек в солнечный день. Что интересно, в мексиканской культуре эти бабочки являются "душами мертвых", поэтому их часто вспоминают в День мертвых 1 ноября.
Обращение Елизаветы II на конференции COP26: смотреть видео онлайн
Значение бабочек
По словам королевского биографа Анджелы Левин, бабочки из фотографий должны "передавать сообщения от умерших, что с ними все в порядке и что они просто живут в другом царстве".
Возможно, она говорит нам, что смиряется с тем фактом, что ее не будет вечно. Она духовная и религиозная женщина. Возможно, она готова продолжить свою роль, но понимает, что стареет,
– добавила эксперт.
Самочувствие королевы: кратко
- Напомним, что королева должна была принимать мировых лидеров на конференции в Глазго, которая началась в воскресенье, но она была вынуждена отменить свою долгожданную поездку после того, как ей врачи назначили двухнедельный отдых.
- На прошлой неделе она была в больнице на осмотре, но впоследствии ее увидели на онлайн-аудиенциях и за рулем автомобиля.
- Также о хорошем самочувствии королевы сообщил премьер-министр Борис Джонсон.