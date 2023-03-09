Со дня рождения гения исполнилось уже 209 лет, но украинцы не забывают о нем, а чествуют на мероприятиях и переосмысливают его творчество. Стихи Тараса Григорьевича по-своему осовременили украинские музыканты, вдохновлявшиеся творчеством Кобзаря, сообщает 24 Канал.

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Слова Тараса Шевченко недаром часто называют пророческими и актуальными до сих пор. Поэтому строчки из его стихов служат особой мотивацией для украинцев во время войны с врагом.

Tabakov – "Борітеся – поборете"

Музыкант Павел Табаков сегодня представил новинку и поставил на музыку часть стихотворения Тараса Григорьевича "Кавказ". Артист признался, что его воодушевило декламирование поэзии Сергеем Нигояном.

Tabakov – "Борітеся – поборете": смотрите видео онлайн

Мария Квитка – "Реве та стогне"

Песня "Ревет и стонет" на стихи Шевченко стала первой для Марии Квитки с тех пор, как она победила в "Голосе страны". Записать именно эту композицию Мария Квитка решила, чтобы поддержать украинцев, которые борются за свою свободу на передовой и в тылу.

Мария Квитка – "Реве та стогне": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров и Ярмак - "Минають дні, минають ночі"

Еще в позапрошлом году Артем Пивоваров начал работать над проектом "Твои стихи, мои ноты". Его первым дуэтом стало стихотворение Тараса Шевченко "Проходят дни, проходят ночи" в исполнении с Ярмаркой. Также у Артема есть дуэт с Надей Дорофеевой – это песня "Думи мої", которая вышла уже во время великой войны.

Артем Пивоваров и Ярмак – "Минають дні, минають ночі": смотрите видео онлайн

"Пиккардійська Терція" – "Ой по горі роман цвіте"

Песня вошла в 15 студийный альбом коллектива. Музыку создал Игорь Пелих, а современной аранжировкой занимался Андрей Капраль.

"Пиккардійська Терция" – "Ой по горі роман цвіте": смотрите видео онлайн

"Тартак" – "Косар"

Одноименное стихотворение Тараса Шевченко получило рок-звучание благодаря группе. Саша Положинский признавался, что несколько раз пробовал положить поэзию художника на музыку, но получалось слишком пафосно. Последняя попытка показалась для музыкантов очень удачной.

"Тартак" – "Косар": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Мені однаково"

Группа "Скрябин" приобщилась к созданию проекта "Кобзарь. Новые акценты", где известные артисты музыкально переосмысливали стихи Шевченко. Андрей Кузьменко спел "Мені однаково".

"Скрябин" – "Мені однаково": смотрите видео онлайн

"Кому Вниз" – "Суботів"

Рок-группа "Кому Вниз" имеет не одну песню, созданную из стихотворений Тараса Шевченко. Да, у них есть альбом "4", в который вошло несколько перепевов. Одним из самых популярных стал "Суботів".

"Кому Вниз" – "Суботів": смотрите видео онлайн

"Мертвий півень" – "Садок вишневий"

Это еще одно рок-переосмысление знакомого всем с детства стиха. Коллектив придал ему игривости и осовременил для новых поколений.

"Мертвій півень" – "Садок вишневий": смотрите видео онлайн

Оксана Муха – "Зоре моя вечірняя"

Победительница "Голоса страны" положила стихотворение "Зоре моя вечірняя" на классическую музыку Бетховена и спела под звучание оркестра.

Оксана Муха – "Зоре моя вечірняя": смотрите видео онлайн

Kozak System – "Гайдамацька"

Группа презентовала песню на слова Кобзаря в дебютном альбоме "Шабля".

Kozak System – "Гайдамацька": смотрите видео онлайн