Объявили нового судью "Танцев со звездами": им стал герой "Холостяка"
Источник:инстаграм "Танцев со звездами"
Популярное шоу "Танцы со звездами" продолжает радовать поклонников новостями об очередном сезоне. Организаторы определили нового судью – им стал "Холостяк" и известный танцовщик Максим Чмерковский.
Новый сезон легендарного проекта "Танцы со звездами" будет радовать поклонников выступлениями любимых звезд и другими неожиданностями. Организаторы шоу постепенно объявляют участников, а на этот раз стало известно имя нового судьи.
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Кто стал новым судьей "Танцев со звездами"
Оказалось, что судьей проекта стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский.
Соответствующее видео с танцором появилось на официальной странице шоу в инстаграме. Ранее Фагот бросал вызов Максиму – и он действительно примет участие в проектах, правда, в качестве судьи.
Напомним, первой участницей "Танцев со звездами" стала Джамала. Она передала танцевальный челлендж Фаготу из ТНМК, который принял его. Следующим участником шоу могут стать:
- Грег Чапкис,
- Франсиско Гомес,
- Александра Зарицкая,
- Монатик.
Что известно о Максиме Чмерковском
- Танцовщик родился в Одессе, однако семья Чмерковского эмигрировала в США в 1994 году. Там Максим развивал карьеру хореографа. Сейчас он является владельцем 4 танцевальных студий в Нью-Йорке.
- Чмерковский является одним из руководителей организации Dance Team USA, занимающейся поддержкой и обучением танцовщиков. Он занимается собственной компанией Maksim Chmerkovskiy Productions, через которую организует выступления по всему миру. Также Максим участвует в различных благотворительных мероприятиях.
- Хореограф стал известным в США как профессиональный танцовщик после участия в 10 сезонах американских "Танцев со звездами". Максим Чмерковский дважды занимал третье место, а еще дважды – второе.
- Впоследствии звезда вернулся в Украину и стал главным героем 1 сезона "Холостяка". После этого он стал ведущим развлекательной программы "Куб".