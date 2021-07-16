Объявили нового судью "Танцев со звездами": им стал герой "Холостяка"

16 июля 2021 , 09:05
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Источник:

инстаграм "Танцев со звездами"

Популярное шоу "Танцы со звездами" продолжает радовать поклонников новостями об очередном сезоне. Организаторы определили нового судью – им стал "Холостяк" и известный танцовщик Максим Чмерковский.

Новый сезон легендарного проекта "Танцы со звездами" будет радовать поклонников выступлениями любимых звезд и другими неожиданностями. Организаторы шоу постепенно объявляют участников, а на этот раз стало известно имя нового судьи.

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Кто стал новым судьей "Танцев со звездами"

Оказалось, что судьей проекта стал украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing With The Star на канале ABC Максим Чмерковский.

Соответствующее видео с танцором появилось на официальной странице шоу в инстаграме. Ранее Фагот бросал вызов Максиму – и он действительно примет участие в проектах, правда, в качестве судьи.

Напомним, первой участницей "Танцев со звездами" стала Джамала. Она передала танцевальный челлендж Фаготу из ТНМК, который принял его. Следующим участником шоу могут стать:

  • Грег Чапкис,
  • Франсиско Гомес,
  • Александра Зарицкая,
  • Монатик.

Что известно о Максиме Чмерковском

  • Танцовщик родился в Одессе, однако семья Чмерковского эмигрировала в США в 1994 году. Там Максим развивал карьеру хореографа. Сейчас он является владельцем 4 танцевальных студий в Нью-Йорке.
  • Чмерковский является одним из руководителей организации Dance Team USA, занимающейся поддержкой и обучением танцовщиков. Он занимается собственной компанией Maksim Chmerkovskiy Productions, через которую организует выступления по всему миру. Также Максим участвует в различных благотворительных мероприятиях.
  • Хореограф стал известным в США как профессиональный танцовщик после участия в 10 сезонах американских "Танцев со звездами". Максим Чмерковский дважды занимал третье место, а еще дважды – второе.
  • Впоследствии звезда вернулся в Украину и стал главным героем 1 сезона "Холостяка". После этого он стал ведущим развлекательной программы "Куб".
Автор: Марія Касій