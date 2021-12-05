В объятиях Филиппа Киркорова: София Ротару в очередной раз выступила на "Песне года" в Москве

Певица София Ротару в очередной раз появилась в Москве на фестивале "Песня года". Там она выступила с Филиппом Киркоровым, MARUV и Ани Лорак.

4 декабря в Москве прошел многочасовой фестиваль "Песня года". Он выйдет в эфир в первые дни нового года, однако в сети уже распространяют видео, как украинская певица София Ротару собирает овации в стране-оккупанте.

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Ротару выступила в Москве

Об участии Софии Ротару на "Песне года" также стало известно из-за ее совместного фото с Филиппом Киркоровым, которому сейчас запрещен въезд в Украину. Перед камерой артисты позировали в объятиях.



София Ротару и Филипп Киркоров / Фото из инстаграма Филиппа Киркорова

София Ротару исполнила несколько песен, в частности "Белый танец". Со сцены она выразила благодарность россиянам: "Спасибо, люблю вас!". Также знаменитость получила награду в номинации "Мастер" от Игоря Крутого.

Гастрольная деятельность Софии Ротару на две страны

После событий 2014 года народная артистка продолжала получать гонорары от страны-агрессора. В 2017 году она приняла музыкальную награду "Золотой граммофон", которую присуждали в Кремлевском дворце.

Через 3 года София Ротару посетила "Песню года", проходившую в Москве. Несмотря на то, что она отказалась выступать на фестивале в 2019 году, в 2020 звезда исполнила на сцене "Червону руту" Владимира Ивасюка и в этом году снова появилась на мероприятии.

После этого София Ротару вернулась в Украину. В декабре 2020 года она выступила на новогоднем концерте "Квартала 95".

В 2021 году, перед Днем Независимости, Владимир Зеленский присудил Софии Ротару награду "Национальная легенда украинской музыки". Несмотря на то, что несколькими днями назад она выступала на "Новой волне" в Сочи.