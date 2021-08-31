Обещаю подарить молодую массажистку, – Оля Цибульская поздравила мужа с днем рождения
Источник:инстаграм Оли Цыбульской
Украинская певица Оля Цибульская поздравила мужчину, которого до сих пор скрывает, с днем рождения. Звезда посвятила любимому оригинальное сообщение и показала миловидное фото.
Популярная украинская певица Оля Цибульская, сегодня, 31 августа, празднует день рождения своего мужа. Звезда до сих пор не рассекречивает его имени и не показывает лица, однако в праздник продемонстрировала редкое фото с любимым.
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Оля Цибульская поздравила мужа
Исполнительница поделилась трогательным сообщением на личной странице в инстаграме. Она призналась, что за весь период отношений у нее до сих пор никуда не исчезли искренние чувства к любимому мужчине.
Нет большей радости, чем греть свои холодные лапы дома под одеялом с тобой и хохотать с шуток нашего сына. Обещаю на 90 лет подарить тебе молодую массажистку. Мусик, с днем рождения!
– написала звезда.
Оля Цибульская показала новое фото с именинником. Она позировала в белой футболке с принтом, с распущенными волосами и серьгами-кольцами. Лицо мужа певица прикрыла шляпой. Знаменитость до сих пор тщательно скрывает его личность.
Текст публикации Оли Цибульской
Когда смотрю тебе в глаза – вижу себя. Когда обнимаешь – становлюсь бесстрашна. Когда бесишь – самая счастливая. Потому что это значит, что искренний чувство в сердце за столько лет никуда не исчезло. Нет большей радости, чем греть свои холодные лапы дома под одеялом с тобой и хохотать с шуток нашего сына. Обещаю на 90 лет подарить тебе молодую массажистку. Мусик, с днем рождения! Любим тебя.
Оля Цибульская с мужем / Фото из инстаграма Оли Цибульской
Что известно о муже Оли Цибульской
- Все время артистка скрывает лицо и имя своего мужа, с которым в браке около 7 лет. Однако в конце мая эта неизвестность вокруг возлюбленного Оли Цибульской пошатнулась.
- Журналисты выяснили, что певица замужем за Сергеем Грисюком, который является экс-депутатом Радивиловского городского совета Сергей Грисюк. Тогда звезда эмоционально отреагировала на разоблачения и отметила, что в дальнейшем будет оберегать семью от публичности.
- Впоследствии Оля Цибульская рассказала, что супруги, которые связаны с шоу-бизнесом и открыто кичатся отношениями, обычно, разводятся. Она зато ценит любимого и именно поэтому скрывает его от аудитории.