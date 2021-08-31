Популярная украинская певица Оля Цибульская, сегодня, 31 августа, празднует день рождения своего мужа. Звезда до сих пор не рассекречивает его имени и не показывает лица, однако в праздник продемонстрировала редкое фото с любимым.

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Оля Цибульская поздравила мужа

Исполнительница поделилась трогательным сообщением на личной странице в инстаграме. Она призналась, что за весь период отношений у нее до сих пор никуда не исчезли искренние чувства к любимому мужчине.

Нет большей радости, чем греть свои холодные лапы дома под одеялом с тобой и хохотать с шуток нашего сына. Обещаю на 90 лет подарить тебе молодую массажистку. Мусик, с днем рождения!

– написала звезда.

Оля Цибульская показала новое фото с именинником. Она позировала в белой футболке с принтом, с распущенными волосами и серьгами-кольцами. Лицо мужа певица прикрыла шляпой. Знаменитость до сих пор тщательно скрывает его личность.

Текст публикации Оли Цибульской

Когда смотрю тебе в глаза – вижу себя. Когда обнимаешь – становлюсь бесстрашна. Когда бесишь – самая счастливая. Потому что это значит, что искренний чувство в сердце за столько лет никуда не исчезло. Нет большей радости, чем греть свои холодные лапы дома под одеялом с тобой и хохотать с шуток нашего сына. Обещаю на 90 лет подарить тебе молодую массажистку. Мусик, с днем рождения! Любим тебя.

Оля Цибульская с мужем / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Что известно о муже Оли Цибульской