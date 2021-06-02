Оля Цибульская старается держать семейную жизнь как можно дальше от посторонних глаз, поэтому, когда журналисты разоблачили ее мужа, исполнительница изрядно расстроилась. Певица отмечает, что семья в ее жизни значит очень много, поэтому она отделяет ее от карьеры и редко об этом говорит.

Важно Журналисты разоблачили мужа Оли Цибульской: эмоциональная реакция певицы

Оля Цибульская о муже и изменах

Знаменитость отметила, что люди шоу-бизнеса, которые хвастаются и везде говорят о личном, как правило, расстаются.

Я очень ценю того человека, который рядом со мной,

– подчеркнула Оля.

Цибульская призналась, что она плакала, когда узнала о разводе Славы и Эдгара Каминских: "У них замечательная семья. Я знаю, что они по-настоящему любили друг друга. У них прекрасные дети и было много планов. Все равно всеобщее внимание, когда все пытаются узнать, что вы сделали, поели, куда пошли и тому подобное, влияет на семью".

В этом году снова много разводов. Я такого не хочу. И муж мой не хочет,

– поделилась певица.

Что касается измены, то Оля рассказала, что не смогла бы пережить это, простить. Исполнительница поделилась, что после измены не могла бы делать вид, что ничего не произошло. Об этом она сразу сказала мужу.

"Мы все должны понимать, что как мужчины, так и женщины в любой момент могут сказать своим партнерам, что полюбили кого-то другого. Очень хочу, чтобы каждая женщина осознала, что все в жизни зависит от нее самой. Не от мужа, родителей, детей, или знакомых, которые могут помочь. А от женщины и ее решения", – подчеркнула Цыбульская.

Когда я с мужем женились, много говорили. Мы вдвоем отпраздновали свадьбу. Пообедали в ресторане и улетели в Испанию. Тогда я ему сказала: "Я люблю тебя, но не знаю, сколько это продлится. Буду лететь рядом, пока что-то чувствовать. Но нет никаких гарантий, что это на всю жизнь. И у тебя так же. Я прошу тебя, если ты почувствуешь что-то другое, скажи мне об этом",

– рассказала певица.

"Он знает, что я в любой момент могу развернуться и уйти. Я из 7 класса самостоятельная женщина, могу все сделать сама. А с мужем я лишь потому что что-то чувствую", – поделилась Оля.

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