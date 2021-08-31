Популярна українська співачка Оля Цибульська, сьогодні, 31 серпня, святкує день народження свого чоловіка. Зірка досі не розсекречує його імені та не показує обличчя, однак у свято продемонструвала рідкісне фото з коханим.

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Оля Цибульська привітала чоловіка

Виконавиця поділилась зворушливим дописом на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зізналась, що за весь період стосунків у неї досі нікуди не зникли щирі почуття до коханого чоловіка.

Нема більшої радості, ніж гріти свої холодні лапи вдома під ковдрою з тобою і реготати з жартів нашого сина. Обіцяю на 90 років подарувати тобі молоду масажистку. Мусік, з днем народження!

– написала зірка.

Оля Цибульська показала нове фото з іменинником. Вона позувала у білій футболці з принтом, з розпущеним волоссям та сережками-кільцями. Обличчя чоловіка співачка прикрила капелюхом. Знаменитість досі ретельно приховує його особистість.

Текст публікації Олі Цибульської

Коли дивлюсь тобі в очі – бачу себе. Коли обіймаєш – стаю безстрашна. Коли бісиш – найщасливіша. Бо це значить, що щирий щем у серці за стільки років нікуди не зник. Нема більшої радості, ніж гріти свої холодні лапи вдома під ковдрою з тобою і реготати з жартів нашого сина. Обіцяю на 90 років подарувати тобі молоду масажистку. Мусік, з днем народження! Любимо тебе.



Оля Цибульська з чоловіком / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Що відомо про чоловіка Олі Цибульської