Популярна українська співачка Оля Цибульська, сьогодні, 31 серпня, святкує день народження свого чоловіка. Зірка досі не розсекречує його імені та не показує обличчя, однак у свято продемонструвала рідкісне фото з коханим.
Дивіться також Оля Цибульська розповіла, в яку школу ходитиме її син
Оля Цибульська привітала чоловіка
Виконавиця поділилась зворушливим дописом на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зізналась, що за весь період стосунків у неї досі нікуди не зникли щирі почуття до коханого чоловіка.
Нема більшої радості, ніж гріти свої холодні лапи вдома під ковдрою з тобою і реготати з жартів нашого сина. Обіцяю на 90 років подарувати тобі молоду масажистку. Мусік, з днем народження!
– написала зірка.
Оля Цибульська показала нове фото з іменинником. Вона позувала у білій футболці з принтом, з розпущеним волоссям та сережками-кільцями. Обличчя чоловіка співачка прикрила капелюхом. Знаменитість досі ретельно приховує його особистість.
Текст публікації Олі Цибульської
Коли дивлюсь тобі в очі – бачу себе. Коли обіймаєш – стаю безстрашна. Коли бісиш – найщасливіша. Бо це значить, що щирий щем у серці за стільки років нікуди не зник. Нема більшої радості, ніж гріти свої холодні лапи вдома під ковдрою з тобою і реготати з жартів нашого сина. Обіцяю на 90 років подарувати тобі молоду масажистку. Мусік, з днем народження! Любимо тебе.
Оля Цибульська з чоловіком / Фото з інстаграму Олі Цибульської
Що відомо про чоловіка Олі Цибульської
- Увесь час артистка приховує обличчя та ім'я свого чоловіка, з яким у шлюбі приблизно 7 років. Однак наприкінці травня ця невідомість навколо коханого Олі Цибульської похитнулась.
- Журналісти з'ясували, що співачка одружена з Сергієм Грисюком, який є ексдепутатом Радивилівської міської ради Сергій Грисюк. Тоді зірка емоційно відреагувала на викриття й зазначила, що надалі оберігатиме сім'ю від публічності.
- Згодом Оля Цибульська розповіла, що подружжя, які пов'язані з шоу-бізнесом та відкрито хизуються стосунками, зазвичай, розлучаються. Вона натомість цінує коханого й саме тому приховує його від аудиторії.