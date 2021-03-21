Мы живем в обществе, в котором люди все еще испытывают нетерпимость из-за своей расы. В Международный день борьбы с расовой дискриминацией узнавайте впечатляющие истории звезд Голливуда и украинского шоу-бизнеса, которые подвергались притеснениям и насмешкам из-за цвета кожи.

Многие известные и успешные темнокожие звезды сталкивались с проявлениями расизма даже несмотря на свой высокий статус в обществе. О горьком опыте мировых и украинских знаменитостей, которые страдали от расизма, читайте в материале Showbiz 24.

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Мировые знаменитости, которые были жертвами расизма

Мишель Обама

Мишель Обама стала первой темнокожей первой леди США, которая вдохновила тысячи женщин бороться за свои права. Однако даже будучи хозяйкой Белого дома она, к сожалению, чувствовала расистские проявления. На одном из публичных мероприятий 2017 года жена 44-го президента США заявила, что ее называли "обезьяной на каблуках", а чиновники считали, что она "лицо гориллы".

"Глубже всего меня ранили те осколки, которые и должны ранить. Знаю, что после восьми лет упорной работы в этой стране все еще есть люди, которые не хотят меня видеть из-за цвета моей кожи. Мы живем с маленькими крошечными порезами, и мы истекаем кровью каждый день. И мы все еще поднимаемся", – высказывалась жена Барака Обамы, пишет Denver Post.

Наоми Кэмпбелл

В автобиографии, которая вышла в свет в 2016 году, британская супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала о своем опыте борьбы с расизмом в течение всей модельной карьеры. Звезда описала времена, когда ее не допускали к модным показам из-за цвета кожи.

"Я не позволяла этому сбивать меня с толку. Посещая кастинги и показы в раннем возрасте, я поняла, что значит быть черной. Надо было прилагать дополнительные усилия. Надо было быть вдвое лучше", – поделилась супермодель.

Наоми Кэмпбелл обидно от того, что темнокожие модели все еще сталкиваются с теми же проблемами, что и она, когда только начинала свой путь.

Меган Маркл

Задолго до того, как Меган Маркл стала женой принца Гарри, она была жертвой расизма из-за цвета кожи. В 2012 году актриса, которая тогда еще снималась в сериале "Форс-мажоры", присоединилась к социальной кампании против расовой дискриминации. Она записала видео в футболке с надписью "Я не потерплю расизма" и поделилась крайне личной историей.

"Я представительница двух рас. Большинство людей не понимали моего происхождения, поэтому значительную часть жизни я чувствовала себя мухой на стене. Оскорбительные словечки, которые я слышала, по-настоящему оскорбительные шутки и прозвища очень ранили меня", – рассказывала Меган Маркл.

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Как уверяет знаменитость, даже после бракосочетания с внуком королевы Елизаветы II ей приходилось несладко. В резонансном интервью Опре Уинфри Меган рассказала о расизме в королевской семье и заявила, что во дворце обсуждали, насколько темной будет кожа ее первенца Арчи. Принц Гарри также отметил, что его семья ни разу не показала свою "поддержку в вопросе цвета кожи".



Меган Маркл на интервью с Опрой Уинфри / Скриншот с видео

Добавим, принц Уильям от имени Букингема опроверг слова брата и заявил: "Мы вообще не расистская семья".

Зендея

24-летняя американская актриса и звезда фильма "Эйфория" несколько лет назад назвала себя "приемлемой версией темнокожей девушки" в области кино, пишет BBC. Она хочет, чтобы расовая дискриминация в индустрии красоты и развлечений наконец прекратилась.

"Как светлокожей темной женщине, мне важно использовать свое превосходство, свою платформу, чтобы показать вам, сколько красоты есть в афроамериканской общине", – заявляла Зендея.

В интервью Cosmopolitan звезда подчеркивала, что, к сожалению, "имеет незначительную привилегию по сравнению со своими темными сестрами и братьями". Да, ей не приходилось сталкиваться с такими же мощными проявлениями расизма, как темнокожим женщинам.

Идрис Эльба

48-летний британский актер рассказывал в интервью изданию Vanity Fair, что также чувствовал проявления расизма. Это происходило тогда, когда появились слухи, что он может заменить Дэниела Крейга в фильмах о Джеймсе Бонде. Во время разговора с Radio Times, который состоялся в период усиления движения Black Lives Matter, звезда выступил против цензуры расистских сцен в старых фильмах и сериалах. Он также подчеркнул, что люди должны знать о расизме, сексизме и других нетерпимостях, чтобы бороться с ними.

"Я верю в свободу слова. Чтобы насмехаться над правдой, вы должны знать правду. Не стоит цензурировать расистские темы в шоу, убирать их. Я думаю, что зрители должны знать, что люди сделали их именно такими", – отмечал Идрис Эльба.



Идрис Эльба / Фото Vanity Fair

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Украинские знаменитости, которые страдали от расизма

Гайтана

Представительница Украины на Евровидении-2012 могла так и не попасть на международный песенный конкурс из-за цвета кожи. Влиятельный политик, имя которого Гайтана оставила в тайне, публично выступал против ее появления на сцене в Баку. По его мнению, зрители Евровидения могли подумать, что певица с экзотической внешностью представляет Африку.