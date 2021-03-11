Кэти Люнг, шотландская актриса, которая сыграла в 4 фильме из серии лент о Гарри Поттере, рассказала, как подвергалась расистским издевательствам во время съемок. Хейтеры присылали ей гневные сообщения и даже создали вебсайт ненависти к актрисе.

Кэти Люнг, исполнительница роли Чжоу Чанг, поделилась, что поддалась хейту по расовому признаку, после того, как новости о ее участии в фильме "Гарри Поттер и кубок огня" просочились в сеть.

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"Информация о моем участии в фильме появилась в газетах, а потом кто-то тайно сфотографировал меня. Я много плакала и была сломанной", – сказала 33-летняя актриса.

После того как фото девушки "слили" в сеть, ей начали поступать много сообщений со словами ненависти и гнева. По словам Кэти, она также нашла в Интернете хейтерские вебсайты, посвященные ей и актерам "Гарри Поттера". На этих сайтах были специальные кнопки, на которые пользователи могли нажать и выразить свое недовольство по отношению к определенному актеру. Таким образом, происходил подсчет тех, кто был не согласен с избранными на роли артистами.



Кэти Люнг и Дэниел Рэдклифф на съемках "Гарри Поттер и кубок огня" / кадр из фильма

Кэти Люнг обращалась к своим агентам с просьбами принять какие-то меры по этой "волне хейта" в сети. Однако, ее представители посоветовали ей отрицать факт расистского буллинга и говорить, что она никогда не видела таких сообщений.

"Я помню, как они мне говорили: "Кэти, мы не видели этих вебсайтов, о которых говорят люди. А если тебя что-то спросят, то просто скажи, что это неправда", – вспоминала актриса.