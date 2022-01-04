О рождественских традициях и Новом году 30 декабря: эксклюзивное интервью с супругами Решетников

В звездной семье Григория и Кристины Решетников обожают новогодне-рождественский сезон. Эксклюзивно для 24 канала супруги рассказали, почему празднуют Новый год еще 30 декабря, и куда поедут на Рождество.

У шоумена Григория Решетника трое сыновей – 8-летний Иван, 4-летний Дмитрий и годовалый Саша. Именно малыши вдохновляют их с Кристиной творить чудеса под Новый Год. Как рождественские праздники отмечают в звездном семействе, читайте в эксклюзивном интервью 24 канала.

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Новогодние традиции в семье Решетников

Григорий, в декабре Вы всегда много работаете – телепроекты, корпоративы, съемки. Когда в Вашей семье начинается праздничный сезон?

Григорий: Мы начинаем праздновать еще со Дня святого Николая, готовим подарки. У нас есть классная традиция украшать елку перед 19 декабря. В этом году она у нас новая – еще выше, еще больше, с новым декором. Елочкой занималась наша мамочка Кристиночка.

Кристина: Да, мы украшали дом накануне Дня святого Николая. Это был сюрприз от меня моей семье, моим мальчикам. Они совершенно не знали, какую елку я подготовила для них в этом году – ни какая она будет, ни какие будут елочные украшения. Я очень рада, что сюрприз удался.

Сыновьям понравился Ваш сюрприз? И как отреагировал самый младший Саша, для которого это уже второй Новый год?

Кристина: Они в таком восторге. Теперь елка светится с утра до поздней ночи. Дети, особенно Сашуня, хотят снять все елочные украшения. Это такая атмосфера, это такой класс, так душевно.

Семья Григория Решетника возле елки / Фото из инстаграма Кристины

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Сыновья не помогали с декорированием елки? Этим занимались только Вы?

Кристина: Ребята очень помогали. Ваничка, самый старший наш, вешал гирлянды, а Димуся, наш средний сынок, цеплял все игрушки. Сашуня тоже помогал – танцевал в шапке Деда Мороза. Ему вся эта история очень нравилась.

Чем особенно Ваша новогодняя красавица в этом году?

Кристина: В этом году елка у нас стандартного красного цвета, потому что раньше преобладали голубые, белые тона. У нас все мальчики. В этом году я решила, что она должна быть классической – красные украшения, зеленая елка, очень высокая, пышная.

Кристина, Ваши поклонники знают, что за уют в доме отвечаете Вы. Есть ли в Вашем доме особые новогодние украшения?

Кристина: Да, я люблю делать украшения с изюминкой, потому подобрала даже три автомобиля, которые везут елочки на себе. Трое парней – три автомобиля. У нас также есть три лошадки. Всюду символизм.

Вы специально ставите елку в канун Дня святого Николая, чтобы ребята искали подарки под ней, а не под подушками?

Кристина: Да, ночью под елкой появились подарки, которые они заказывали в письме. Когда они утром проснулись, то Ваня подбежал и сказал: "Я боюсь сам брать, пошли вместе искать". Мы верим в магию, в чудеса. Мы очень рады, что у нас трое детей, которые помогают с этим.

Сыновья супругов Решетников – Иван, Дмитрий и Саша / Фото из инстаграма Кристины

Какие еще новогодние традиции есть в вашей семье?

Григорий: Есть у нас такая классная традиция – смотреть новогодний фильм "Один дома", который ребята уже знают наизусть. Однако смотрят еще и еще.

Мы очень любим новогодне-рождественский период, для нас это семейные праздники. У нас много детей, они больше всего жду этого периода.

Как обычно встречаете Новый год – дома или на работе?

Кристина: Из года в год происходит так, что именно в новогоднюю ночь нам не удается быть дома, потому что наш папа всегда работает. Поэтому мы собираемся встречать Новый год, провожать старый немного раньше, где-то 30 декабря. Так было и в этом году.

Приехали мои родители из Ивано-Франковска. В новогоднюю ночь они тоже были с нами. Мы хорошо собрались провести 2021 год и встретить 2022 год.

, в новогоднюю ночь Григорий Решетник работал в 5-звездочном комплексе в Трускавце. На вечеринке его сопровождала жена Кристина, которая выбрала наряд цвета электрик от украинского бренда Gasanova.

Григорий Решетник с женой Кристиной в новогоднюю ночь / Фото из инстаграма шоумена

Кристина, за новогодний стол отвечали Вы? Какие фирменные блюда готовили?

Кристина: Новогодний стол готовила я. Были и легкие закуски, и, конечно, оливье, которое любит мой любимый. Были и интересности – паштет из тунца, рождественская индейка. Обязательно много мандарин, шампанское.

Как и с кем Решетники празднуют Рождество

Где традиционно празднуете Рождество? И как будете отмечать в этом году?

Кристина: Рождество – это семейный праздник, поскольку я родом из Западной Украины, из Ивано-Франковска. Поэтому Рождество мы стараемся встречать там, у родителей, у прадедушки. Мы собираемся за одним столом, дедушка готовит кутью. У нас очень большая семья, так что Рождество очень объединяет. Мы колядуем, детки наши колядуют, щедруют.

Очень ждем именно рождественские праздники, потому что это атмосферный период, когда мы действительно можем отдохнуть. Потому что нелегкий, сложный в плане работы был в этот год. Очень многое произошло в профессиональном плане и у любимого, и у меня. Поэтому мы заслужили такой отдых. Очень ждем этих поездок.

Ваши сыновья уже готовятся к Рождеству, учат колядки?

Григорий: Детки наши учат разные щедривочки, колядочки. И классно, что в Украине столько хороших добрых традиций. Надо поддерживать эти традиции, гордиться своей страной.

Кристина: В этом году ребята уже учили Сашу: "Саша, ну ты можешь сказать нам, пожалуйста, вот эту колядку". Было так смешно наблюдать за этим. Саша только глазами мигал, и все.

Что можете пожелать украинцам в это праздничное время?

Григорий: Эти праздники очень важны. Обязательно находите время, несмотря на сложные рабочие графики, побыть с родными, зарядиться энергией, сходить в гости.

Хочется, чтобы все прошло атмосферно, дружески. И чтобы следующий год был еще ярче как для Решетник family, так и для всех украинцев во всем мире. Поэтому миру, добра, любви желаем всем от всей души. Проведите праздники классно!

Кристина: Желаем всем здоровья, мира, счастья, согласия в новом 2022 году. Пусть ваши мечты сбудутся. Любим вас, ваша Решетник family.

Семья Григория Решетника – жена и сыновья / Фото из инстаграма Кристины