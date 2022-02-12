В связи с появлением YouTube-шоу "Экзамен" и "Взрослые девочки" Ефросинина расширила аудиторию и сместила фокус внимания на социально значимые темы. В последних проектах медийщица нередко поднимала вопросы абьюза в отношениях, гендерного равенства, стереотипного мышления и принятия себя.

Мы встретились с Ефросиной на бэкстейдже шоу Оли Поляковой "Королева кухни", где уже телеведущей пришлось сдавать своеобразный кулинарный экзамен – готовить бездрожжевой хлеб.

В рамках проекта "Интервью 24" Маша рассказала о социальной стигматизации, культе идеальной физической формы и бодишейминге. Она также поделилась "секретами" своей стройности.

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Интервью с Машей Ефросининой в видеоформате

Нелюбовь к готовке и воспоминания о детстве

Мы с вами сейчас находимся на бэкстейдже съемок шоу "Королева кухня". Вы – гостья одного из выпусков программы. Любите ли сами готовить?

Моя жизнь распорядилась так, что ничто в ее течении не случалось такого, чтобы я полюбила готовить. Это очень просто объяснить. Мама являла нам готовку, как нечто для нее непростое.

Мое детство проходило в советское время в достаточно скромных условиях. Я помню времена и годы, когда дома не было электричества и газа. Мама нам буквально готовила из того, что было в холодильнике. Рис или макароны по-флотски мы могли есть три дня.

Прям обожания в лице мамы я не видела, когда она стояла на кухне. Это была вынужденная мера – достать продукты и быстро всех накормить. Уже в возрасте 14–15 лет я задумалась, что, наверное, и мне нужно овладеть какими-то навыками (готовки – 24 канал).

Маша Ефросинина: "Моя жизнь распорядилась так, что ничто в ее течении не случалось такого, чтобы я полюбила готовить" / Фото пресс-службы MEGOGO

Мама же произнесла фразу, которая во многом определила мое отношение к кулинарии. Она сказала: "Доченька, лучше ты учись, чтобы быть образованным человеком. Будучи таковым ты всегда заработаешь".

Возможно, она тогда сказала это в сердцах, но я ее никогда в этом не винила и не осуждала. Хорошо помню в какое время они жили с папой. Это произвело на меня колоссальное впечатление. В принципе, словам мамы суждено было сбыться. У меня есть повар уже очень много лет.

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Гендерные стереотипы и недопустимость абьюза

В Украине все еще существует стереотип, что место женщины – на кухне. Как, по вашему мнению, его можно побороть?

Мы с вами уже одной ножкой (находимся – 24 канал) в тех временах, когда девушкам вряд ли можно сказать авторитарно: "Ты должна готовить!" То ли я общаюсь в таких кругах, то ли это вообще не является проблемой.

Я как раз-таки радуюсь, что сегодня такого нет. В городах поменьше (существует – 24 канал) ситуация, когда в доме только женщина отвечает за готовку. По умолчанию это является главным и непререкаемым нормативом.

У меня короткий и абсолютно бескомпромиссный ответ парням, которые молодым девчонкам закидывают: "Ты должна готовить!" Я вообще ничего и никому не должна. Скорее всего (такой ответ – 24 канал) повлечет за собой конфликт. Тут нужно смотреть на степень влюбленности в этого человека или на степень его ценности в жизни женщины, девушки, девочки.

Кулинарные перипетии и походы в ресторан

Маша Ефросинина: "Если кому-то для приготовления одного блюда необходимо от двадцати до тридцати минут, то мне – от двух до трех часов" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В моей жизни был эпизод с мужем, когда мы только встречались. Он предложил мне переехать к нему. Во мне как раз тогда взыграла стигма, что я должна своему мужчине стряпать с утра до вечера какие-то изыски – блюда, о которых я понятия не имела. Даже не знала с какой из сторон подобраться к ризотто, мясу по-французски, стейкам или каким-то пастам.

Я тогда накупила книг и начала куховарить. Все это мне дико тяжело давалось. Если кому-то для приготовления одного блюда необходимо от двадцати до тридцати минут, то мне – от двух до трех часов. У меня не получалось и все приходилось переделывать.

Однажды мой муж наблюдал за вот этими моими муками, а потом предложил поговорить. Он сказал: "Мари, если тебе не хочется это делать, то мне жертвы вообще не нужны. Мне не нужны ни такая еда, ни такие нервы, ни (твое –24 канал) искаженное ужасом лицо. Я тебя об этом не просил".

Сразу же после этого он взял и за двадцать минут сварганил потрясающий стейк. Иногда я ему говорю: "А давай сходим в какой-нибудь ресторан? Так хочется романтики и чего-то такого". В ответ он предлагает что-нибудь приготовить. Готовит он действительно очень вкусно, быстро и с легкостью.

Похудение и правильное питание

Тема похудения не теряет своей актуальности. Как вы держите себя в форме?

Все ждут какого-то чуда, а у меня, к сожалению, его как не было, так и нет. Мой режим питания уже очень много лет приблизительно одинаковый. Из него исключены тяжелые углеводы, выпечка, тесто, мучное, все с заварными кремами. Этого практически нет. Я не ем пельмени, вареники, пасту – ничто, где есть тесто.

70 процентов своего рациона стараюсь составлять из сырых овощей или любого вида обработки. Изредка вы можете встретить в моем рационе рыбу. Не могу назвать себя вегетарианкой, но я идеально себя чувствую на растительной пище.

При подготовке к сьемкам, особенно в белье, стараюсь привести свое тело в идеальное для камеры состояние. Чтобы выглядеть стройным для жизни, необходимо быть чуть-чуть похудевшим. Многие это упускают из виду. Я к этому отношусь не как к жертвоприношению, а как к вынужденной мере и рабочему фактору. Поэтому мне это дается легко.

Об интервальном голодании

Маша Ефросинина: "У меня – обычные отношения с едой" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я убираю ужин и перехожу на довольно модное сегодня интервальное голодание, когда разница между последним приемом еды одного дня и первым приемом еды следующего дня составляет шестнадцать часов.

Это очень непросто, поскольку вечером как раз очень сильно хочется поесть. Но, если, например, поужинать в пять вечера, а позавтракать где-то в восемь или девять утра, то это и есть интервальное голодание. Оно работает, конечно, безотказно. Так питалась моя мама сразу же после моего рождения. Не буду говорить сколько лет назад это было.

(Мама – 24 канал) эту систему изобрела самостоятельно. Поняла, что отсутствие ужина делает ее всегда стройной и легкой. Поэтому этой системе, как и мне – уже тысяча лет.

Обратите внимание! Интервальное голодание — это режим питания для похудения, заключающийся в периодическом отказе от еды. Наиболее популярным методом является система 16/8 — полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно. Сайт 24 канала призывает переходить на подобный режим питания только под наблюдением врача.

Бодишейминг и принятие себя

Как говорить с детьми о лишнем весе?

Советовать подросткам или уже входящим во взрослый возраст – опасный путь. Дети воспринимают родителей как менторов, как навязывание своего мнения. В итоге это вызывает очень сильный протест.

Если говорить девочки 14–15 лет, что она должна быть худой или быть такой-то, то ждите беды. Она не будет худой и при этом будет есть все говно мира. В 15–16 лет я прошла подобные высказывания от посторонних людей, не от родителей. Поэтому я предпочла своей дочери такого не говорить. Я постоянно показываю ей, как питаюсь сама.

Культ идеальной физической формы

Маша Ефросинина: "Советовать подросткам или уже входящим во взрослый возраст – опасный путь" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Дома у нас нет культа идеальной физической формы в отличие от культуры здорового образа жизни. Мы с мужем не гонимся за тем, чтобы быть на обложках журналов по фитнесу. Однако в нашем холодильнике всегда есть продукты, которые делают наш рацион достаточно полезным для того, чтобы мы могли иметь необходимую для работы выносливость, ясно мыслить и быть здоровыми молодыми родителями для своих детей.

Мало того, (дети – 24 канал) с папой могут заехать в фастфуд. У нас дома в холодильнике всегда есть просто бесконечное количество мороженого, так как все трое обожают его. В какой холодильник не загляни – там всегда можно найти мороженое. Я ничего с этим не делаю, да и не собираюсь.

В 12 часов ночи я говорю ребятам, что мороженое, съеденное в это время, – перебор, что у вас будут болеть животы и (начнется – 24 канал) сыпь. Потом это все так и происходит, и я: "Вот, посмотрите, пожалуйста. Мамочка всегда права".

Я стараюсь это делать не в уничижительной манере. Считаю, что если ребенок подготовлен к тому, как питаться и знает правильный подход, то наступит период в его жизни, когда он найдет ему применение. Покамест же я, конечно, в наволочках нахожу обертки от конфет.

Об отношениях с едой и любимых блюдах

И напоследок расскажите о своем любимом блюде или кухне.

У меня – обычные отношения с едой. Я люблю суши – кусочек риса с сырой рыбой, предпочтительнее с лососем. Также мне нравятся крем-супы на кокосовом молоке, так как они быстро утоляют аппетит и каким-то теплом обволакивают и успокаивают. Если в меню мне ничего не понравилось, но я вижу крем-суп на альтернативном молоке, то я его всегда возьму.

И обязательно должен быть салат, гора салата, вся зелень мира, стручковая фасоль, авокадо, кабачок, пусть и сырой, огурец и зеленое яблоко. Мне кажется, что я оздоравливаюсь даже когда смотрю на него. Очень вкусно, когда такой салат заправляют лимонным соком.

"Интервью 24" – новый проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему. Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Советы, как правильно питаться: смотрите видео