В шоу "Королева кухни" будут совершенно разные женщины разных возрастных, весовых и карьерных категорий. Вместе с Олей Поляковой они будут готовить вкусные и необычные блюда.

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Полякова и Ефросинина приготовили хлеб

В одном из финальных эпизодов нового шоу Оля Полякова рассекретила авторский рецепт хлеба, который решила приготовить вместе с подругой Машей Ефросининой: "Я решила ее сбить с толку, поскольку хлеб — это довольно сложное блюдо. Тем более, что я готовлю его на закваске собственного производства, а не на дрожжах. Это очень трудоемкий и длительный процесс!"



Маша Ефросинина и Оля Полякова на кухне / Фото пресс-службы MEGOGO

По словам артистки, тайна ее авторского рецепта как раз в уникальной закваске, которую она готовит собственноручно. Полякова отмечает, что благодаря этой закваске удается выпекать невероятно полезный ферментированный хлеб, который не вредит фигуре.

Оля Полякова о приготовлении хлеба: видео 24 канала

Реакция Маши Ефросининой на выпекание хлеба

Телеведущая не фанатка кулинарии, дома готовит очень редко. Ефросинина призналась, что раньше никогда не выпекала домашний хлеб.

Открыв рот, смотрела инстаграм-сторис Оли Поляковой, которая пекла хлеб. В программе "Королева кухни" я собственными руками замесила тесто, достала из духовки буханку с хрустящей корочкой. Это очень новое и детское чувство. Хочу еще!

– поделилась впечатлениями телеведущая.



Маша Ефросинина на съемках шоу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Королева кухни": что известно о шоу

Премьера нового шоу с Олей Поляковой состоится в конце года. Она будет состоять из десяти кулинарных эпизодов. К певице на кухне присоединятся представительницы разных профессий: блогерша, кассир, сексолог, психолог, изготовительница корон и другие.

Оля Полякова о шоу "Королева кухни": видео 24 канала

Производством проекта занимается команда медиа-сервиса MEGOGO. Создатели проекта хотят показать, что кулинария может быть интересна даже тем, у кого нет навыков или времени. Просмотр шоу "Королева кухни" будет доступен всем подписчикам медиа-сервиса.