О насилии и абьюзе: финалисты Нацотбора Our Atlantic презентовали клип на песню "Моя любов"

До финала Нацотбора на Евровидение-2022 остались считанные дни. Еще одни финалисты представили клип на конкурсную песню. Группа Our Atlantic будет бороться за победу с треком "Моя любов".

В композиции музыканты затронули важную социальную тему – насилия и абьюза. В поддержку трека Our Atlantic представили клип.

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Клип Our Atlantic на песню "Моя любов"

12 февраля Our Atlantic выступят в прямом эфире финала Нацотбора. Перед важным днем ​​артисты опубликовали видео, снятое на конкурсную песню. В клипе можно увидеть зарисовку событий, которые происходят почти каждый день и чуть ли не в каждой квартире.

Распространенность истории подчеркивает обычность интерьера, быта, движений и однокадровая съемка, которая запечатлевает все события или документальный фильм или совершенное преступление.

– прокомментировали музыканты.

Our Atlantic в этом ролике выступают рассказчиками злободневной истории, окутанной в музыкальный стиль группы.

Our Atlantic – "Моя любов": смотрите видео онлайн

Почти все финалисты Национального отбора на Евровидение-2022 уже представили песни, с которыми будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Турине. Имя того, кто на следующей неделе начнет подготовку к Евровидению, мы узнаем уже 12 февраля. Какие треки в исполнении 8 артистов прозвучат в прямом эфире – узнайте по ссылке.