У композиції музиканти порушили важливу соціальну тему – насильства та аб'юзу. На підтримку треку Our Atlantic презентували кліп.
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Кліп Our Atlantic на пісню "Моя любов"
12 лютого Our Atlantic виступлять у прямому ефірі фіналу Нацвідбору. Перед важливим днем артисти опублікували відео, яке зняли на конкурсну пісню. У кліпі можна побачити замальовку подій, які відбуваються майже щодня та ледь не у кожній квартирі.
Поширеність історії підкреслює звичайність інтер'єру, побуту, рухів та однокадрова зйомка, яка закарбовує всі події чи то як документальний фільм, чи скоєний злочин,
– прокоментували музиканти.
Our Atlantic у цьому ролику виступають оповідачами злободенної історії, яка огорнута в музичний стиль гурту.
Our Atlantic – "Моя любов": дивіться відео онлайн
Майже всі фіналісти Національного відбору на Євробачення-2022 вже презентували пісні, з якими боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині. Ім'я того, хто вже наступного тижня розпочне підготовку до Євробачення, ми дізнаємося вже 12 лютого. Які треки у виконанні 8 артистів прозвучать у прямому ефірі – дізнавайтеся за посиланням.