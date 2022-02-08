У композиції музиканти порушили важливу соціальну тему – насильства та аб'юзу. На підтримку треку Our Atlantic презентували кліп.

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Кліп Our Atlantic на пісню "Моя любов"

12 лютого Our Atlantic виступлять у прямому ефірі фіналу Нацвідбору. Перед важливим днем артисти опублікували відео, яке зняли на конкурсну пісню. У кліпі можна побачити замальовку подій, які відбуваються майже щодня та ледь не у кожній квартирі.

Поширеність історії підкреслює звичайність інтер'єру, побуту, рухів та однокадрова зйомка, яка закарбовує всі події чи то як документальний фільм, чи скоєний злочин,

– прокоментували музиканти.