Финал национального отбора состоится 12 февраля. В прямом эфире 8 вокалистов представят песни, с которыми стремятся поехать на Евровидение. Среди них будет и популярная украинская группа Kalush Orchestra.

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Песня Kalush Orchestra для Нацотбора на Евровидение-2022

Этот трек артисты написали из собственных переживаний и жизненных историй. Вокалист коллектива Олег Псюк ранее признался, что песню написал о своей маме.

Исполнитель признался, что раньше никогда не посвящал песни самой родной, вообще не уверен, что их отношения были такими близкими. Однако Олег точно убежден, что мама заслуживает трек, который еще даже не слышала.

Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы этот хит победил, и в прямом эфире я спел специально для нее эту песню еще раз,

– прокомментировал вокалист.

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Реакция сети

В комментариях мнения поклонников Евровидения разделились. Есть поклонники, которые поддерживают коллектив и отмечают, что именно Kalush Orchestra должен представлять Украину на песенном конкурсе.

"До мурашек, очень проницательные слова".

"Из всего, что я услышала, эта заявка нравится больше всего. Не понимаю претензий к рэпу, это как раз самая большая фишка Kalush Orchestra. Немного напоминает Shum, поэтому есть опасения, что дважды в одну реку не войдешь".

"Мне нравится! Kalush Orchestra, вы – огонь! Удачи вам! Держу кулачки!".

Есть те, кто считает, что с этим треком претендовать на успех на Евровидении-2022 не стоит.