В композиции музыканты затронули важную социальную тему – насилия и абьюза. В поддержку трека Our Atlantic представили клип.
Вас может заинтересовать Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022 Kalush Orchestra представили трек Stefania
Клип Our Atlantic на песню "Моя любов"
12 февраля Our Atlantic выступят в прямом эфире финала Нацотбора. Перед важным днем артисты опубликовали видео, снятое на конкурсную песню. В клипе можно увидеть зарисовку событий, которые происходят почти каждый день и чуть ли не в каждой квартире.
Распространенность истории подчеркивает обычность интерьера, быта, движений и однокадровая съемка, которая запечатлевает все события или документальный фильм или совершенное преступление.
– прокомментировали музыканты.
Our Atlantic в этом ролике выступают рассказчиками злободневной истории, окутанной в музыкальный стиль группы.
Our Atlantic – "Моя любов": смотрите видео онлайн
Почти все финалисты Национального отбора на Евровидение-2022 уже представили песни, с которыми будут бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Турине. Имя того, кто на следующей неделе начнет подготовку к Евровидению, мы узнаем уже 12 февраля. Какие треки в исполнении 8 артистов прозвучат в прямом эфире – узнайте по ссылке.