Ну наконец, – Илона Гвоздева вернулась в Украину после самоизоляции в Грузии
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
Украинская танцовщица Илона Гвоздева долгое время находилась на самоизоляции в Грузии из-за коронавируса. Но звезда выздоровела и наконец вернулась домой вместе с мужем.
Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева еще с конца прошлого года работала в Грузии хореографом на шоу "Танцы со звездами". Но после завершения проекта она подхватила коронавирус.
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Илона Гвоздева вернулась в Украину
Победительница "Танцев со звездами" после долгой самоизоляции показала фото из аэропорта. Она призналась, что в тот момент ей не верилось, что наконец вернется в Украину. К слову, Илона Гвоздева возвращалась домой с мужем, который поддерживал любимую в другой стране.
Ну наконец. Мы летим домой. Когда мы сидели в аэропорту, то сами не верили, что летим домой,
– поделилась артистка.
Илона Гвоздева с мужем / Фото из инстаграм-сторис
Сейчас хореограф таки приехала в Украину. Она уже увиделась с детьми и показала радостные кадры со встречи с дочерью Валерией.
Илона Гвоздева с дочкой / Фото из инстаграм-сторис
Как Илона Гвоздева болела в Грузии
- За день до отлета в Украину, 15 января, она получила положительный тест на коронавирус и заболела уже во второй раз. Поэтому была вынуждена остаться в Грузии еще на 10 – 14 дней.
- Илона Гвоздева рассказывала, что почти не испытывала симптомов болезни. И тогда же она пожаловалась на плохое моральное состояние, ведь очень скучала по двум детям, которых не видела около месяца.
- Разлука с детьми повлияла на состояние танцовщицы. Она призналась, что почувствовала ужас, панику, а также ей нечем было дышать.