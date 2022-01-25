Ну наконец, – Илона Гвоздева вернулась в Украину после самоизоляции в Грузии

Украинская танцовщица Илона Гвоздева долгое время находилась на самоизоляции в Грузии из-за коронавируса. Но звезда выздоровела и наконец вернулась домой вместе с мужем.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева еще с конца прошлого года работала в Грузии хореографом на шоу "Танцы со звездами". Но после завершения проекта она подхватила коронавирус.

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Илона Гвоздева вернулась в Украину

Победительница "Танцев со звездами" после долгой самоизоляции показала фото из аэропорта. Она призналась, что в тот момент ей не верилось, что наконец вернется в Украину. К слову, Илона Гвоздева возвращалась домой с мужем, который поддерживал любимую в другой стране.

Ну наконец. Мы летим домой. Когда мы сидели в аэропорту, то сами не верили, что летим домой,

– поделилась артистка.



Илона Гвоздева с мужем / Фото из инстаграм-сторис

Сейчас хореограф таки приехала в Украину. Она уже увиделась с детьми и показала радостные кадры со встречи с дочерью Валерией.



Илона Гвоздева с дочкой / Фото из инстаграм-сторис

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