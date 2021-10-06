Новый выпуск "Танцев со звездами" откроет сын покойного Григория Чапкиса

Совсем скоро состоится 6 выпуск шоу "Танцы со звездами". Стало известно, что новый эфир откроет сын Григория Чапкиса – Грег Чапкис. Четвертой судьей на этот раз станет певица Юлия Санина.

10 октября пройдет 6 выпуск популярного шоу "Танцы со звездами". Эфир будет посвящен кумирам участников и запомнится многим.

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Эфир откроет Грег Чапкис

Поскольку новый сезон проекта должен быть посвящен покойному Григорию Чапкису, в 6 эфире снова вспомнят о легендарном хореографе. Однако на этот раз на сцену выйдет его сын – Грег Чапкис. Он откроет 6 выпуск шоу.

Илону Гвоздеву заменит фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Она станет четвертой судьей и будет оценивать участников. К тому же коллектив выступит на сцене с новой песней "7 вітрів".



Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Чем еще будет удивлять выпуск: