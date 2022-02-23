Известная украинская исполнительница Alyona Alyona рассказала о новом этапе в ее жизни. После расставания с бойфрендом звезда съехала из его квартиры.
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Alyona Alyona переехала от бывшего парня
Рэперша рассказала, что стала гораздо чаще переезжать с одного места на другое. Однако благодаря этому она видит, кто ее настоящий друг.
Раньше я переезжала раз в год. Теперь раз в полгода. Тенденция не из лучших. Но я всегда ценила места и людей, которые меня на этих местах принимали. И еще больше тех, кто постоянно мне помогали переезжать и тех, кто поддерживает меня в такие моменты. Спасибо вам! Теперь новый этап жизни в столице – поживу сама. А там увидим,
– поделилась Alyona Alyona.
Артистка показала щемящее и одновременно забавное видео, на котором пакует вещи с бывшим бойфрендом и друзьями. В конце ролика экс-пара целуется и обнимается.
Как Alyona Alyona съезжала от бойфренда / видео с телеграма звезды
К тому же исполнительница показала фото с Денисом. Она сравнила его с кадром, который сделала, когда еще съезжалась с любимым.
Alyona Alyona с бойфрендом в 2021 и 2022 / Фото с телеграма рэперши
Расставание Alyona Alyona с бойфрендом
- Еще в январе Alyona Alyona удивила заявлением о том, что съезжает от Дениса на определенное время. Она призналась, что хочет уединиться и перезагрузиться. Хотя тогда отношения не были причиной переезда, но именно из-за этого впоследствии звезда разошлась с бойфрендом-блогером Денисом, более известным как Yoxden.
- Об этом Alyona Alyona объявила 14 февраля, в День святого Валентина. Пара приняла это решение после того, как пожила отдельно. Благодаря расстоянию они поняли, что не могут быть вместе.