Відома українська виконавиця Alyona Alyona розповіла про новий етап у її житті. Після розставання з бойфрендом зірка з'їхала з його квартири.

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Alyona Alyona переїхала від колишнього хлопця

Реперка розповіла, що стала набагато частіше переїжджати з одного місця на інше. Однак завдяки цьому вона бачить, хто її справжній друг.

Раніше я переїздила раз в рік. Тепер раз в пів року. Тенденція не з найкращих. Але я завжди цінувала місця і людей, які мене на цих місцях приймали. І ще більше тих, хто постійно мені допомагали переїздити й тих, хто підтримує мене в такі моменти. Дякую вам! Тепер новий етап життя в столиці – поживу сама. А там побачимо,

– поділилась Alyona Alyona.

Артистка показала щемливе й водночас кумедне відео, на якому пакує речі з колишнім бойфрендом та друзями. Наприкінці ролика експара цілується та обіймається.

Як Alyona Alyona з'їжджала від бойфренда / Відео з телеграму зірки

До того ж виконавиця показала фото з Денисом. Вона порівняла його з кадром, який зробила, коли ще з'їжджалась з коханим.

Alyona Alyona з бойфрендом у 2021 і 2022 / Фото з телеграму реперки

Розставання Alyona Alyona з бойфрендом