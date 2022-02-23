Идеальных браков не существует. Даже в образцовой семье Джамалы возникают ссоры. О них певица честно рассказала в свежем интервью.

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Джамала о ссорах с мужем

Поскольку Бекир – не публичная личность, он не понимает, почему жена так много времени проводит в телефоне, в частности в инстаграме. Зато ее удивляет его безумное любопытство к политическим программам в ютубе.

Он, особенно сейчас, погружается в какие-то политические интервью, ток-шоу. Я раздражаюсь, когда хочу пообщаться вечером, а он так отвлекается. Его раздражает, что все свое свободное время я использую на инстаграм, потому что веду его сама,

– призналась Джамала.

Кроме того, споры в звездной семье возникают из-за воспитания 3-летнего Эмира. Джамала и Бекир часто ссорятся из-за графика старшего сына, потому что тот якобы проявляет характер, а певица ведется на его манипуляции.

"У Эмира сейчас очень интересный возраст. Он все пробует – на кого может нажать, кто скажет да, кто позволит, кто нет. Конечно, я мягче, а Бекир немного обижается", – поделилась артистка.

Джамала с мужем и сыновьями / Фото из инстаграма певицы