Байдены побывали на торжественном мероприятии в Центре Кеннеди в Вашингтоне. Накануне они сфотографировались в Белом доме, который уже украшен к Рождеству, и показали роскошные наряды.
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Вечерний образ Джилл Байден
Для вечера с мужем Джилл выбрала элегантный наряд. Она предстала перед камерой в длинном платье изумрудного цвета, украшенное огромным количеством камней. Верх наряда – молочная сеточка, также задекорированная камнями. Талию Байден подчеркнул черный пояс.
Такой look первая леди США соединила с обувью на высоком каблуке. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала вечерний макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров образ дополнили изысканные серьги, браслеты и черная защитная маска.
Джо и Джилл Байдены / Фото Getty Images
Джо и Джилл Байдены / Фото Getty Images
Джо Байден встал рядом с любимой в черном смокинге, белой рубашке, галстуке-бабочке. Также он не забыл о защитной маске, ведь в мире продолжается пандемия коронавируса.
Напомним, Белый дом уже украсили к Рождеству. Там установили множество праздничных декораций, которые создают невероятное настроение.
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