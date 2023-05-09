Нино Катамадзе хочет перебраться в Украину из Грузии: "Думаю переехать во время войны"
Источник:ЖВЛ
Джазовая певица Нино Катамадзе в "черном списке" в родной Грузии, поскольку давно открыто поддерживает Украину и не выступает в России. Возможно, поэтому семья звезды думает переехать в Киев даже в войну.
У 50-летней Нино Катамадзе большая фан-база в Украине, ведь она часто давала здесь концерты и снималась в телешоу. Поскольку с пророссийским правительством Грузии у нее своя война, певица задумывается над переездом в Киев.
К теме Это еще не все, – Лиев Шрайбер вспомнил последнюю поездку в Киев и показал милое фото с Зеленским
Нино Катамадзе хочет переехать в Украину
Моя семья думает, что хорошо бы пожить в Украине. Я даже сейчас думаю, чтобы уехать. Вот сейчас, во время войны,
– призналась Нино Катамадзе.
Более того, летом 2022 года певица впервые после полномасштабного вторжения России приехала в Киев, чтобы дать концерт в метро, и никто из ее команды не отказался ехать под обстрелы. Все рвались поддержать украинцев.
"Не было такого, чтобы я боялась или мои замечательные музыканты боялись. Когда я сказала своей группе, что мы едем в Украину, они сказали, что хотят только в Украину, что готовы играть там, где невозможно играть. Поэтому я в Украину не еду, я в прямом смысле лечу и бегу", – говорит артистка.
- Напомним, ранее Нино Катамадзе высказывалась о россиянах, бегущих от мобилизации в Грузию. Она называла это "сюрреализмом и фильмом, который, если бы была возможность, не посмотрела бы". По ее мнению, абсурдно то, что от так называемой "несправедливости" россияне бегут в страну, 22% которой оккупировали.