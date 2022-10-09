У Нино Катамадзе не укладывается в голове, как россияне могут просить убежища у страны, на которую 14 лет назад пошли войной. Она вспомнила, как жители Абхазии умирали от холода, убегая от российской оккупации, а те сейчас просят Грузию спасти их от смерти на украинской земле.

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Нино Катамадзе о россиянах, бегущих от мобилизации в Грузию

Это какой-то сюрреализм и фильм, который, если бы была возможность, я бы не посмотрела. Это как ответ бумеранга. Россияне бегут будто от "несправедливости" своего правительства в страну, где у них 22% территории оккупировано. Просят о помощи людей, которых убивают. Не могу даже вывести какой-то смысл,

– высказалась Нино Катамадзе.

Она подчеркнула, что есть смелые россияне, которые с первого дня выступают против войны, но застрявшие в очереди на границе с Грузией боятся поддержать Украину. Они скулят, что очень устали и уверяют, что приехали как туристы.

"Им нужно выжить, но даже в такой момент они не в состоянии быть сильными, справедливыми", – комментирует певица.

Напомним, некоторые российские блогеры-миллионники сбежали из Москвы именно в Грузию – Гусейн Гасанов, Николай Соболев, Михаил Лазутин и Юлий Онешко.

Почему Нино Катамадзе не выступает в Грузии

50-летняя Нино Катамадзе не боится говорить, что власти Грузии "вообще ничего не делают, кроме того, что говорит: "Все хорошо, все прекрасно, экономика растет". За это ее дома не любят.

Я ничего не боюсь. У меня третий год нет концертов своей страны. Потому что я говорю правильные слова перед своим правительством. Они уже годами меня не зовут, потому что я стою рядом с ценностями, которые избрали я и моя семья. Я должна выиграть свою войну,

– эмоционально заявила Нино Катамадзе.