Предложила помощь врачей, – Могилевская показала последние фото с Ниной Матвиенко

Украина оплакивает смерть народной артистки Нины Матвиенко. Звезды шоу-бизнеса делятся воспоминаниями и общими фото – Наталья Могилевская не стала исключением.

8 октября стало известно о большой потере – умерла Нина Митрофановна Матвиенко. Наталья Могилевская с болью отреагировала, поделившись общими фото с певицей.

К слову Стало известно, где и когда состоится прощание с Ниной Матвиенко

Наталья Могилевская о смерти Нины Матвиенко

Исполнительница призналась, что Нина Митрофановна была очень близка ее семье. Дедушка Натальи Могилевской учил ее украинскому языку в университете Шевченко еще в советское время.

Певица заметила, что в последние годы жизни она чувствовала, что Нине Матвиенко может потребоваться помощь.

Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась. Я хочу поблагодарить Вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности Вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни,

– поделилась Наталья Могилевская.



Наталья Могилевская и Нина Матвиенко / Фото из инстаграма Наталии Могилевской

Артистка опубликовала последние фото с певицей – они позировали в объятиях и улыбками на лицах.



Наталья Могилевская и Нина Матвиенко / Фото из инстаграма Наталии Могилевской

Что известно о потере