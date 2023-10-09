Предложила помощь врачей, – Могилевская показала последние фото с Ниной Матвиенко
Источник:Наталья Могилевская
Украина оплакивает смерть народной артистки Нины Матвиенко. Звезды шоу-бизнеса делятся воспоминаниями и общими фото – Наталья Могилевская не стала исключением.
8 октября стало известно о большой потере – умерла Нина Митрофановна Матвиенко. Наталья Могилевская с болью отреагировала, поделившись общими фото с певицей.
К слову Стало известно, где и когда состоится прощание с Ниной Матвиенко
Наталья Могилевская о смерти Нины Матвиенко
Исполнительница призналась, что Нина Митрофановна была очень близка ее семье. Дедушка Натальи Могилевской учил ее украинскому языку в университете Шевченко еще в советское время.
Певица заметила, что в последние годы жизни она чувствовала, что Нине Матвиенко может потребоваться помощь.
Я будто чувствовала, что приближается что-то серьезное. Предложила помощь врачей, но Нина Митрофановна отказалась. Я хочу поблагодарить Вас за целый пласт украинской культуры. Благодаря вашему таланту, нежности, женственности Вы могли подарить Украине такое красивое и нежное лицо через ваши песни,
– поделилась Наталья Могилевская.
Наталья Могилевская и Нина Матвиенко / Фото из инстаграма Наталии Могилевской
Артистка опубликовала последние фото с певицей – они позировали в объятиях и улыбками на лицах.
Наталья Могилевская и Нина Матвиенко / Фото из инстаграма Наталии Могилевской
Что известно о потере
- В воскресенье, 8 октября, Тоня Матвиенко сообщила о смерть мамы – народной артистки Украины Нины Матвиенко. С 2006 года Нина Митрофановна получила звание Героя Украины, также является Почетной гражданкой Киева. Нину Митрофановну называют душой украинской музыки за многочисленные исполнения народных, обрядовых песен.
- Утрата стала шоком для звездного бомонда. Едва ли не каждый артист выразил соболезнования семье, поделился общими кадрами и щемящими воспоминаниями о Нине Матвиенко.
- На ее смерть также отреагировал Владимир Зеленский: "С нами навсегда останутся ее непревзойденный аутентичный и поистине магический голос, ее народные лирические и обрядовые песни. Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти".
- Прощание с Ниной Матвиенко состоится в среду, 11 октября, в Национальной филармонии Украины с 11.00 до 13.00.