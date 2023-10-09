8 жовтня стало відомо про велику втрату – померла Ніна Митрофанівна Матвієнко. Наталія Могилевська з болем відреагувала, поділившись спільними фото зі співачкою.
До слова Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Ніною Матвієнко
Наталія Могилевська про смерть Ніни Матвієнко
Виконавиця зізналась, що Ніна Митрофанівна була дуже близькою для її родини. Дідусь Наталі Могилевської навчав її української мови в університеті Шевченка ще за радянських часів.
Співачка зауважила, що в останні роки життя вона відчувала, що Ніні Матвієнко може бути потрібна допомога.
Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилась. Я хочу подякувати Вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності Ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні,
– поділилась Наталія Могилевська.
Наталія Могилевська і Ніна Матвієнко / Фото з інстаграму Наталії Могилевської
Артистка опублікувала останні фото зі співачкою – вони позували в обіймах та з усмішками на обличчях.
Наталія Могилевська і Ніна Матвієнко / Фото з інстаграму Наталії Могилевської
Що відомо про втрату
- У неділю, 8 жовтня, Тоня Матвієнко повідомила про смерть мами – народної артистки України Ніни Матвієнко. З 2006 року Ніна Митрофанівна отримала звання Героя України, також вона є Почесною громадянкою Києва. Ніну Митрофанівну називають душею української музики за численні виконання народних, обрядових пісень.
- Втрата стала шоком для зіркового бомонду. Чи не кожен артист висловив співчуття родині, поділився спільними кадрами та щемкими спогадами про Ніну Матвієнко.
- На її смерть також відреагував Володимир Зеленський: "З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні. Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті".
- Прощання з Ніною Матвієнко відбудеться в середу, 11 жовтня, у Національній філармонії України з 11:00 до 13:00.