8 жовтня стало відомо про велику втрату – померла Ніна Митрофанівна Матвієнко. Наталія Могилевська з болем відреагувала, поділившись спільними фото зі співачкою.

До слова Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Ніною Матвієнко

Наталія Могилевська про смерть Ніни Матвієнко

Виконавиця зізналась, що Ніна Митрофанівна була дуже близькою для її родини. Дідусь Наталі Могилевської навчав її української мови в університеті Шевченка ще за радянських часів.

Співачка зауважила, що в останні роки життя вона відчувала, що Ніні Матвієнко може бути потрібна допомога.

Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилась. Я хочу подякувати Вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності Ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні,

– поділилась Наталія Могилевська.



Наталія Могилевська і Ніна Матвієнко / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Артистка опублікувала останні фото зі співачкою – вони позували в обіймах та з усмішками на обличчях.



Наталія Могилевська і Ніна Матвієнко / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Що відомо про втрату