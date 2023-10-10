Прощание с Ниной Матвиенко: дочь певицы сообщила, где ее похоронят
Источник:Тоня Матвиенко
11 октября Украина будет прощаться с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Женщина умерла внезапно в 75 лет. Ее дочь Тоня сообщила, где похоронят певицу.
Деталями прощания с Ниной Матвиенко Тоня поделилась в инстаграмме. Провести легендарную певицу в последний путь смогут все желающие.
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Когда и где будет прощание с Ниной Матвиенко
Прощание с Ниной Митрофановной начнется вечером 10 октября. Будет всеночное чтение псалтыря за покой усопшей в Свято-Феодосийском монастыре в Киеве (улица Лаврская, 14).
Уже в 7 утра 11 октября в монастыре пройдет заупокойная литургия, а в 9:00 – панихида. Прощание с легендарной артисткой пройдет с 11:00 до 13:00 в Национальной Филармонии (Владимирский спуск, 2). Поклонники и друзья смогут провести Матвиенко в последний путь.
Как сообщила Тоня, ее маму похоронят на Зверинецком кладбище в Киеве (улица Верхняя, 21). Это запланировано на 14.30.
Умерла Нина Матвиенко: коротко
- 8 октября Украину умерла народная артистка Украины в возрасте 75 лет. Она не дожила два дня до 76-летия. О смерти Нины Матвиенко сообщила ее дочь Тоня.
- Печальная новость стала шоком украинцев и шоу-бизнеса. В соцсети звезды поделились воспоминаниями о Матвиенко и выразили соболезнования.
- Кроме того, подруги Нины Матвиенко намекнули, что она боролась с тяжелым недугом. По их словам, певица пережила несколько сделок. Однако от чего именно умерла звезда – точно неизвестно.