Прощание с Ниной Матвиенко: дочь певицы сообщила, где ее похоронят

11 октября Украина будет прощаться с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Женщина умерла внезапно в 75 лет. Ее дочь Тоня сообщила, где похоронят певицу.

Деталями прощания с Ниной Матвиенко Тоня поделилась в инстаграмме. Провести легендарную певицу в последний путь смогут все желающие.

Не упустите Не стало Нины Матвиенко: каким был жизненный и творческий путь легендарной певицы

Когда и где будет прощание с Ниной Матвиенко

Прощание с Ниной Митрофановной начнется вечером 10 октября. Будет всеночное чтение псалтыря за покой усопшей в Свято-Феодосийском монастыре в Киеве (улица Лаврская, 14).

Уже в 7 утра 11 октября в монастыре пройдет заупокойная литургия, а в 9:00 – панихида. Прощание с легендарной артисткой пройдет с 11:00 до 13:00 в Национальной Филармонии (Владимирский спуск, 2). Поклонники и друзья смогут провести Матвиенко в последний путь.

Как сообщила Тоня, ее маму похоронят на Зверинецком кладбище в Киеве (улица Верхняя, 21). Это запланировано на 14.30.

Умерла Нина Матвиенко: коротко