Там выросло 11 детей: как выглядит дом на Житомирщине, где Нина Матвиенко жила в детстве

Народная артистка Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября. Певица родилась в бедной семье Житомирской области. Родители Матвиенко воспитали 11 детей. Журналисты показали, как выглядит родительский дом артистки.

Нина Митрофановна родилась 10 октября 1947 года в селе Недилище Житомирской области. Уже с 4 лет она начала работать, а затем ее отправили в школу-интернат.

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Будущая звезда выросла в бедной семье.

У Матвиенко было непростое детство

Подруга певицы Анжелика Рудницкая рассказывала, что Нина родилась в тяжелый послевоенный 1947 год – тогда очень много детей не выжило.

О тяжелом детстве артистки говорил и ведущий Константин Грубич. Он познакомился с Матвиенко в начале 90-х в Одессе на фестивале.

В рамках проекта "Вкусная страна" мы ездили на родину героев. Так я побывал в селе Недилище Житомирской области… Избушка небольшая, стоит на краю села. В этом доме выросло 11 детей, Нина была пятой. Детство у нее было непростое – какое-то время жила в интернате. Об этом она вспоминала с болью,

– признался Грубич.

Как выглядит дом, где родилась Нина Матвиенко

Сейчас там никто не живет. Известно, что последний раз певица была в родном селе Недилище в 2021 году.

Как узнало "Суспільне", с годами здание реконструировали. Именно Нина Митрофановна была инициатором, потому что хотела сохранить родительский дом.

По словам журналистов, Матвиенко попросила ребят сделать там определенный ремонт. В таком состоянии он сохраняется и по сей день. Кроме дома, там до сих пор стоит колодец и яблоня.



Дом, где родилась Нина Матвиенко / Фото Николая Синицкого

После популярности Нина Матвиенко поселилась в самом центре Киева – она жила в частном доме у Лавры. Последний год с ней проживала дочь Тоня с мужем Арсеном Мирзояном и детьми.

В инстаграмме Антонина часто показывала фото из этого дома. После возвращения в Украину она опубликовала ролик, как преподнесла сюрприз Нине Матвиенко. Певица, увидев дочь и внучку, разрыдалась.

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