В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко: фото и видео с церемонии
На днях Украину всколыхнула новость о смерти артистки Нины Матвиенко. Знаменитость ушла из жизни в 75 лет. Она не дожила два дня до 76-летия.
Теперь близкие и единомышленники пришли провести Нину Митрофановну в последний путь, передает 24 Канал. Проститься с легендарной певицей пришли сотни людей.
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В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко
В память о покойной Нине Митрофановне был проведен ряд мероприятий. Так, начиная с вечера 10 октября, в Свято-Феодосеевском монастыре в Киеве по улице Лаврской, 14 состоялось всенощное чтение псалтыря. Утром 11 октября совершили заупокойную литургию и панихиду.
Прощание с Ниной Матвиенко был запланирован с 11 до 13 часов в Национальной филармонии, что в Киеве на Владимирском спуске, 2.
В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко / Фото 24 Канала
Родные попрощались с Ниной Матвиенко / Фото 24 Канал
Возле здания собралось немало людей, которые решили отдать дань уважения знаменитости.
Люди попрощались с Ниной Матвиенко / Фото 24 Канал
Церемония прощания с Ниной Матвиенко: смотрите видео онлайн
К тому же, во время прощания с артисткой в Национальной филармонии спел хор им. Веревки. Музыканты исполнили христианскую молитву "Святой Бог".
Церемония прощания с Ниной Матвиенко: смотрите видео онлайн
В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко / Фото 24 Канала
Похороны запланированы на 14:30. По словам Тони Матвиенко, ее маму похоронят на Зверинецком кладбище в Киеве, которое находится на улице Верхней, 21.
Смерть Нины Матвиенко: что известно
- По трагическому повороту событий 8 октября в возрасте 75 лет умерла известная народная артистка Украины Нина Матвиенко. О смерти сообщила ее дочь Тоня.
- Украинцев шокировала эта новость. Так, в соцсетях знаменитости вспоминали встречи с Матвиенко, делились общими фото и выражали искренние соболезнования.
- Причина смерти исполнительницы остается неизвестной. Но звездные подруги Нины Матвиенко намекнули, что она боролась с тяжелым недугом. Женщины отметили, что известная певица перенесла несколько операций и коротко подстриглась.